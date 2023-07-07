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Общество

Евгений Люлин: "Металлурги модернизируют производство, выполняют заказы для нефтяников, газовиков, судостроителей"

16 июля 2023 09:20  [92] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем металлурга.

"Есть на Земле профессии, без которых немыслимо экономическое развитие и вообще прогресс человечества. Среди них особняком стоит труд металлургов. Именно вы создаёте металл, придаёте ему особые свойства, заставляя работать на пользу людям!

Благодаря достижениям металлургов Выкса, Кулебаки стали известны всей стране как мощнейшие центры промышленности, успехами которых гордится не только Нижегородская область, но и вся страна.

Металлурги модернизируют производство, выполняют заказы для нефтяников, газовиков, судостроителей. По вашим трубам газ и нефть поступают к потребителям, колесные пары двигают локомотивы, ваши стали и сплавы помогают отечественному машиностроению решать задачи замещения импорта.

Желаю вам успешной реализации всех планов, новых трудовых успехов, а также крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники
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