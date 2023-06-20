Летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" собрали в Нижегородской области спортсменов из 54 регионов РФ Спорт

Фото: Дмитрий Сазонов

20 июня на площадке "Спорт Порт" стадиона "Нижний Новгород" состоялась торжественная церемония открытия комплексных соревнований "Летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". В соревнованиях принимают участие команды из 54 регионов страны.

Со словами приветствия к участникам обратился секретарь совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов. Он озвучил приветствие главы государства Владимира Путина участникам церемонии.

Глава государства в обращении отметил, что такие соревнования становятся традиционными.

"У нашей страны накоплен большой опыт организации массовых турниров. В регионах развивается современная инфраструктура для проведения тренировок и состязаний. Эта работа обязательна будет продолжена. Уверен, что впереди у участников игр напряженная, бескомпромиссная борьба, отличные возможности продемонстрировать свое мастерство, талант и силу духа, почувствовать себя единой, сплоченной командой. И, конечно, самого глубокого признания заслуживает востребованный, истинно подвижнический труд специалистов и наставников, которые помогают спортсменам-паралимпийцам поверить в себя и в свои силы, настойчиво добиваться намеченных целей, вдохновляют на новые свершения. Рассчитываю, что нынешние соревнования пройдут успешно, подарят всем яркие и незабываемые впечатления. От души желаю вам удачи!", – сказано в обращении Владимира Путина в адрес участников игр.

Приветствие министра спорта РФ Олега Матыцина гостям зачитал директор департамента физической культуры и массового спорта Минспорта РФ Максим Уразов. Также к спортсменам обратился заместитель председателя государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", Герой России Алексей Романов.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион последовательно развивает паралимпийские виды спорта, создает новые возможности для тренировок и проведения соревнований, поддерживает спортсменов.

"Для многих людей с ограниченными возможностями здоровья спорт становится делом всей жизни, дарит надежду и дает силы преодолевать вызовы судьбы. Мы рады, что Летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" собрали у нас представителей более 50 регионов страны. Это не только позволит выявить сильнейших, но и поможет участникам найти новых друзей и единомышленников. Желаю всем удачи!", - сказал Глеб Никитин.

Во всех соревновательных этапах игр примут участие более 4000 спортсменов. Этапы игр позволят определить сильнейших в 22 видах спорта, включенных в программу Летних Паралимпийских игр. В целом соревнования проходят в 14 субъектах Российской Федерации: Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Курганской, Московской, Нижегородской, Саратовской и Тульской областях, Республиках Башкортостан, Дагестан, Мордовия, Татарстан, Чувашской и Удмуртской Республиках. Спортсмены разыграют более 548 комплектов медалей.

Нижегородская область принимает соревнования по пяти видам спорта – плаванию, теннису на колясках, триатлону, дзюдо и голболу.

На театрализованном представлении в ходе церемонии открытия игр в Нижнем Новгороде актеры представили интерпретацию аллегорической повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Видеовизитка о Нижнем Новгороде ознакомила гостей с любимыми местами горожан, которые стоит посетить каждому, чтобы зарядиться атмосферой невероятной "Столицы закатов".

Главной частью церемонии стал парад флагов регионов-участниц соревнований. А почетную миссию выноса государственного флага Российской Федерации доверили шестикратному чемпиону Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с ПОДА Андрею Калине, трехкратной чемпионке Паралимпийских игр по плаванию спорта ЛИН Валерии Шабалиной, двукратному бронзовому призеру Паралимпийских игр по дзюдо спорта слепых Алесе Степанюк и чемпиону Паралимпийских игр по плаванию спорта слепых Владимиру Сотникову.

Как отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, в регионе очень многое делается для всесторонней поддержки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

"В Дзержинске сейчас активно идет строительство центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, там будут проводить соревнования не только регионального, но и всероссийского и международного уровней. Делается очень многое для того, чтобы заниматься спортом людям было не только комфортно, но и безопасно. Такие требования – гарантия того, что плеяда наших чемпионов-паралимпийцев пополнится новыми именами!", - отметил он.

По словам министра спорта Нижегородской области Александра Кононова, паралимпийский спорт является важной частью спортивного сообщества региона.

"Мы видим, как наши спортсмены, люди с безграничными возможностями, подают пример подрастающему поколению, становятся образцом мужества и преданности своему отечеству, ценностям спорта. Игры "Мы вместе. Спорт" объединяют всех нас – это праздник дружбы и теплой атмосферы, который запомнится на долгие годы. Я уверен, проведение соревнований такого уровня будет способствовать увеличению популярности физической культуры и спорта не только на территории Нижегородской области, но и во всей России!", – сказал Александр Кононов.

В ходе торжественной церемонии открытия игр спортсмены дали клятву, которую зачитал трехкратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию Роман Жданов. От имени судей с клятвой о честном и объективном судействе выступил чемпион Паралимпийских игр по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом, главный судья соревнований Иван Потехин. От имени тренеров клятву озвучил заслуженный тренер России, старший тренер паралимпийской сборной команды России по плаванию Юрий Назаренко.

Напомним, что в Нижегородской области соревнования проходят по следующим видам спорта на разных площадках:

- Плавание - с 21 по 25 июня, начало в 10.00 (бассейн СШОР "Заря", пл. Дзержинского, 6, Дзержинск, Нижегородская обл.);

- Теннис на колясках - с 21 по 24 июня, начало в 9.00 (Нижегородский спортивный центр "Теннис Парк", Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.33);

- Триатлон - 21 июня будут разыграны награды (Гребной канал, Нижний Новгород). Начало соревнований в 10.00;

- Дзюдо - 21 и 22 июня (НОУОР им. В.С. Тишина, Нижний Новгород, ул. Ванеева, дом 110б). Предварительные встречи будут проходить с 11.00 до 13.00. Начало финальных схваток в 14.00;

- Голбол - с 21 по 23 июня состоятся предварительные встречи, 24 и 25 июня – четверть- и полуфинальные игры, 26 июня – определение победителя (ФОК "Приокский", Нижний Новгород, пр. Гагарина, 119в). Начало соревнований в 9.00.