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Общество

Главным врачом скорой помощи Нижнего Новгорода назначен Роман Пегов

21 июня 2023 15:39  [165] Общество

Фото: соцсети Романа Пегова

Главным врачом скорой помощи Нижнего Новгорода назначен Роман Пегов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, предыдущий главврач скорой помощи Игорь Голубев покинул свой пост в связи с переходом на работу в межведомственную группу, разрабатывающую проект "Комплексное сопровождение и адаптация участников СВО и членов их семей".

Роман Пегов - выпускник Нижегородской медицинской академии по специальности лечебное дело. Окончил клиническую ординатуру по специализациям хирургия, травматология, онкология. Является оперирующим хирургом-онкологом высшей категории, к.м.н., преподавателем ПИМУ. До настоящего назначения руководил стационаром № 2 ГБУЗ НО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер".

По словам Давида Мелик-Гусейнова, перед новым руководителем стоит задача объединить скорую помощь, усилить кадровую политику и продолжить обновлять материально-техническую базу. 

Также для повышения качества работы экстренной службы будет запущена электронная система оценки знаний и навыков для сотрудников скорой. 

Кроме того, будет вестись работа по пресечению ложных вызовов.

"Очень ценю работу наших ангелов на колесах. Это самая тяжелая работа, выдержать которую непросто. Но они справляются достойно!" - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что новым главным врачом Нижегородской детской областной больницы назначена Светлана Белозерова.

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Теги:
Здравоохранение Назначения
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