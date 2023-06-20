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Преимущества и риски кредитования под залог в ломбарде

21 июня 2023 16:12  [79]

Заем под залог – одна из форм краткосрочного кредита, выдаваемого в обмен на ликвидные ценности. Заложить часы в ломбард и получить деньги – разумный выход в ситуации, когда срочно понадобились финансы, а времени на сбор документов для обращения в банк нет. Однако, как с любыми кредитами, здесь есть преимущества и риски, о которых следует знать, прежде чем обращаться в подобные организации.

Плюсы займов под залог в ломбарде

Сначала рассмотрим аргументы в пользу этого вида кредитования:

  • Простота и скорость оформления. Для получения займа предъявить паспорт и ИНН, предоставить имущество в отделение компании для оценки. Вещь временно забирают, а владельцу выдают сумму средств, на которую она оценена. Оформление занимает от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от типа залога и принципов работы организации.
  • Низкие требования к заемщику. Ломбарды не проверяют кредитную историю клиента, не требуют справок о доходах и не ставят ограничений по возрасту или месту жительства. Главное условие – наличие ценного предмета, который можно продать в случае невозврата кредита.
  • Возможность получить серьезную сумму. Размер займа зависит от стоимости вещи, которая определяется оценщиком. Как правило, он составляет от 30% до 80% от рыночной цены имущества. Если порукой служит недвижимость или земельный участок, можно рассчитывать на 60% от реальной стоимости.

С учетом этих условий можно быстро получить требуемую сумму на короткий срок.

Риски кредитования под залог

Займы в ломбарде нельзя назвать полностью безопасной идеей. Здесь есть свои минусы:

  • Высокая процентная ставка. Организации компенсируют риск невозврата средств за счет установления немалых ставок – 5-10% в месяц. Это гораздо выше, чем в банках или микрофинансовых организациях. К тому же они вправе взимать дополнительные комиссии за хранение и страхование ценностей.
  • Потеря имущества. Если заемщик не возвращает кредит в срок, организация получает право продать заложенную ценность на аукционе или рынке, чтобы покрыть свои затраты. При этом стоимость нередко существенно занижена, а разницу между суммой кредита и выручкой от продажи не всегда возвращают заемщику. Он рискует потерять не только деньги, но и ценные вещи или имущество.
  • Недобросовестные ломбарды. На этом рынке действует много непроверенных и нелегальных компаний, способных обманывать клиентов, завышая проценты, скрывая комиссии, подделывая документы или незаконно распоряжаясь ценностями. Важно выбирать компании с хорошей репутацией и внимательно читать договор.

Кредитование под залог – способ получить деньги на короткий срок без лишних документов и проверок. Но, принимая решение заложить ценности, следует учитывать риск их потери, больших переплат и возможного обмана. Поэтому разумно сначала рассмотреть другие варианты получения денежных средств.

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