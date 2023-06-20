Патентную систему налогообложения планируют расширить в Нижегородской области Бизнес

Региональный Минпром разработал изменения в закон о патентной системе налогообложения, согласно которым в перечень будут включены 14 новых видов деятельности. Законопроект учитывает практики других регионов в данной системе.

Как отметили в пресс-службе правительства, с данной инициативной выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин для реализации целей и задач нацпроекта "МСП".

В частности, предлагается внести в перечень доступных с применением патентной системы налогообложения различные виды строительных работ, а также социальные и туристические услуги (полный список можно посмотреть по ссылке).

В ведомстве подчеркнули, что данные изменения позволят внедрить привлекательные для малого бизнеса условия. Причём купить патент можно как на один, так и сразу на несколько видов деятельности.

Стоимость патента составит 6% от суммы потенциально возможного к получению годового дохода. Если фактический доход предпринимателя будет выше запланированного - он не будет облагаться дополнительными налогами.

Величина потенциально возможного к получению годового дохода зависит от вида деятельности, числа привлекаемых к работе сотрудников и категории населённого пункта, где работает предприниматель. Её определят органы МСУ, в бюджеты которых поступает данный налог.

Законопроект уже одобрил комитет по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Заксобрания Нижегородской области.