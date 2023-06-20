Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ 2" в Нижнем Новгороде
Участок площади Минина и Пожарского перекрыт до 28 июня
Благоустройство парка имени Кулибина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
21 июня 2023 16:17  [103] Патентную систему налогообложения планируют расширить в Нижегородской области
21 июня 2023 12:22  [163] Дзержинское предприятие поставит 16 электробусов в Пермь
20 июня 2023 15:35  [369] Налоговые льготы предоставят компании-инвестору проекта строительства крупного складского комплекса в Нижнем Новгороде
20 июня 2023 13:52  [319] МегаФон разогнал мобильный интернет в Выксе
20 июня 2023 12:56  [323] "Росгосстрах" запустил акцию "Горячий сезон", предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья
20 июня 2023 12:18  [454] Производство бумаги для гофрирования по новой технологии запустят в Нижегородской области
19 июня 2023 15:58  [427] Нижегородские предприятия-экспортеры смогут получить кредит по сниженной ставке для участия в КППК
19 июня 2023 11:48  [444] "Росгосстрах" сохраняет риск "терроризм" в договорах страхования имущества граждан
18 июня 2023 12:16  [515] Игорь Цыплаков: "Взрывной рост в рейтинге инвестиционного климата - следствие грамотной политики региональной власти"
18 июня 2023 10:26  [622] Нижегородский МСБ может воспользоваться упрощенной процедурой прекращения деятельности
Бизнес

Патентную систему налогообложения планируют расширить в Нижегородской области

21 июня 2023 16:17  [103] Бизнес

Региональный Минпром разработал изменения в закон о патентной системе налогообложения, согласно которым в перечень будут включены 14 новых видов деятельности. Законопроект учитывает практики других регионов в данной системе.

Как отметили в пресс-службе правительства, с данной инициативной выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин для реализации целей и задач нацпроекта "МСП".

В частности, предлагается внести в перечень доступных с применением патентной системы налогообложения различные виды строительных работ, а также социальные и туристические услуги (полный список можно посмотреть по ссылке).

В ведомстве подчеркнули, что данные изменения позволят внедрить привлекательные для малого бизнеса условия. Причём купить патент можно как на один, так и сразу на несколько видов деятельности.

Стоимость патента составит 6% от суммы потенциально возможного к получению годового дохода. Если фактический доход предпринимателя будет выше запланированного - он не будет облагаться дополнительными налогами.

Величина потенциально возможного к получению годового дохода зависит от вида деятельности, числа привлекаемых к работе сотрудников и категории населённого пункта, где работает предприниматель. Её определят органы МСУ, в бюджеты которых поступает данный налог.

Законопроект уже одобрил комитет по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Заксобрания Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МСП Налоги Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Открытие выставки Художник и сказка в НГХМ
20 июня 2023 18:41Открытие выставки "Художник и сказка" в НГХМ
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph