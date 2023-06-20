Памятные мероприятия пройдут в Нижегородской области в День памяти и скорби 22 июня Общество

Фото: с сайта nnov.er.ru

В День памяти и скорби 22 июня по всей Нижегородской области пройдут мероприятия, посвящённые трагическим событиям 1941 года.

Так, в ночь с 21 на 22 июня в нижегородском Парке Победы состоится памятное мероприятие в рамках международной акции "Огненные картины войны". Участники создадут светящееся полотно из нескольких тысяч свечей в честь подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

Во время акции пройдёт митинг памяти, посвящённый павшим героям и всем, кто внёс вклад в Победу. Со сцены будут звучать песни военных лет, выступят артисты с театрализованной постановкой. Начало мероприятия – 21 июня в 22:30.

В Дзержинске памятное мероприятие начнётся 22 июня в 3:00 утра на площади Героев у Вечного огня. Участники также создадут огненную картину в дань памяти событиям и героям войны. Состоится митинг, прозвучат стихи и музыкальные композиции, посвящённые Великой Отечественной войне.

Как сообщает телеканал "360", 22 июня в 12:15 пройдёт всероссийская Минута молчания: все телеканалы и радиостанции приостановят вещание. Во многих городах от Московской области до Краснодарского края в это время встанет общественный транспорт и закроются кассы, а на предприятиях, где позволит технологический процесс, остановят конвейеры.