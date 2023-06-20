День поставщика в судостроительной отрасли прошел с участием 130 предприятий из Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

День поставщика по направлению "Судостроение" состоялся в Нижегородской области при поддержке регионального центра "Мой бизнес".

Как рассказали в Минпромышленности региона, данное мероприятие стало вторым по счету в рамках программы "Кооперация" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Нам важно помочь выстроить новые кооперационные связи между крупным нижегородским бизнесом и предприятиями поменьше. Чем более тесным будет такое взаимодействие, тем скорее будет развиваться экономика региона, тем меньше бизнес понесет логистических затрат, соответственно тем более конкурентоспособной окажется выпускаемая продукция", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, заказчиками на мероприятии выступили ООО "Городецкий судоремонтно-механический завод", ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация", АО "Окская судоверфь", АО "Чкаловская судоверфь", ООО "Судостроение судоремонт".

"После ухода с рынка иностранных компаний производители и организации заинтересованы в выстраивании долговременных деловых отношений с местными поставщиками. И мы видим, что сегодня интерес крупных заказчиков к участию в мероприятиях "День поставщика" значительно усилился. Проект недавно стартовал, а в нем уже приняли участие 12 заказчиков и более 250 потенциальных поставщиков", - сообщил Максим Черкасов.

Для подготовки Дня поставщика по отрасли судостроения центр "Мой бизнес" подобрал под потребности заказчиков более 130 компании из разных сфер. В рамках мероприятия заказчики рассказали о своих потребностях и о том, как принять участие в их программе закупок. Также участники встречи смогли лично задать вопросы заказчикам в формате B2B-переговоров.

Представители Минпрома рассказали о действующих мерах поддержки в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Кроме того, состоялась питч-сессия, на которой производители презентовали заказчикам свою продукцию. В ней приняли участие 12 компаний: производители различного оборудования для нужд судостроителей (ООО "СудоСвет", ООО НПФ "МРС Элекстроникс", ООО "Гидротермаль", ООО "Партнер-Гидравлик"); производители и поставщики сварочного оборудования и металлообрабатывающие компании (ООО "ТРТ Холдинг", ООО "Эллой", ООО "Пигрупп"); разработчики программного обеспечения и дизайнерских решений, проектировщики судов (ООО "РЦ "Аскон-Поволжье", ООО "КБ "Ситех", ООО "НПО "ГЦКБ Речфлота"); производитель систем безопасности, связи и навигации, электропитания и автоматики (ООО "РНК"); изготовитель сидений для общественного транспорта, микроавтобусов, катеров (ООО "Евросид").

"Сегодня получили много информации, касающейся государственных мер поддержки, познакомились с возможными поставщиками, дополнительными номенклатурными позициями – это основная работа снабжения предприятия. Также встретили много поставщиков, которые уже являются нашими контрагентами. Обычно общаемся с ними по телефону или электронной почте, сегодня удалось впервые пообщаться лично", – рассказала начальник управления материально-технического обеспечения производства ПАО "Судоремонтно-судостроительная корпорация" Татьяна Киселева.

По словам генерального директора ООО "Судостроение Судоремонт" Максима Сунозова, День поставщика – это возможность для установления новых связей.

"Мы познакомились с представителями компании по производству гидравлики, сварочного оборудования и другими, с которыми будем продолжать сотрудничество. Наша компания уделяет большое внимание вопросам импортозамещения. У нас развивается конструкторский отдел, который разрабатывает оборудование с нуля, проводит реинжиниринг иностранного оборудования. Мы участвуем в различных опытно-конструкторских работах. Нам выгодно работать с нижегородскими поставщиками, потому что это укрепляет технический суверенитет нашей области и страны в целом. Кроме того, сотрудничество с компаниями из региона позволяет проконтролировать производство продукции", – отметил Максим Сунозов.

Одна из компаний-участников мероприятия "День поставщика. Отрасли судостроения" - ООО "Евросид".

"Самое главное для поставщика – наличие потребности у заказчика. Очень выгодно стать поставщиком крупной компании, ведь чем больше объемы у заказчика, тем больше рабочих мест на предприятии поставщика, выше заработная плата, а значит, в регионе больше обеспеченных семей. Это также влияет на рост предприятия в целом – численность компании растет в связи с объемом заказов", - отметил заместитель директора ООО "Евросид" Дмитрий Кузнецов.

Генеральный директор ООО "СудоСвет" Анна Вебер, рассказала, что подобные мероприятия порой определяют будущее компаний-поставщиков.

"Плюсов от мероприятия очень много – мы пообщались с нашими старыми знакомыми, познакомились с новыми потенциальными заказчиками. Главным для поставщика на подобных мероприятиях является получение новых заказов, так как они обеспечивают стабильное финансирование производства", - рассказала Анна Вебер.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (ежедневно с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный).

Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса, полезных ссылках, адреса и контакты объектов инфраструктуры предпринимательства можно на портале Мойбизнес52.рф.

Ранее сообщалось, что судостроительный завод "Нижегородский теплоход" из Бора стал 226 участником нацпроекта "Производительность труда".