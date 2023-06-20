Весенний нерестовый период 2023 года завершился в Нижегородской области

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Весенний нерестовый период 2023 года завершился в Нижегородской области.

Ограничения для любительского рыболовства и запрет для промышленного рыболовства в акватории Горьковского водохранилища с притоками и на озерах региона сняты с 16 июня.

Для обеспечения естественного воспроизводства и сохранения рыбных запасов в рыбохозяйственных водоемах на территории региона велась работа по схеме взаимодействия при проведении рыбоохранных мероприятий в весенний нерестовый период 2023 года, утвержденной Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства.

В рейдах по предотвращению браконьерства на реках участвовали сотрудники ГУ МВД России по Нижегородской области, нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Нижегородской области, министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона и комитета ветеринарии.

"При проведении рыбоохранных рейдов и в ходе очистки водоемов от незаконных орудий лова Минлесхоз оказывал содействие личным составом и техникой. В 2023 году было задействовано 122 сотрудника, использовалось 36 моторных лодок и 109 автомобилей", – сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

За время действия ограничений по итогам рейдов было возбуждено 19 уголовных дел (в 2022 году – 16), изъято более 230 сетей общей протяженностью 10,5 км (в 2022 году – 318 сетей протяженностью 16,4 км). Инспекторы Госохотнадзора составили 205 протоколов за нарушение ограничений в использовании маломерных судов, сумма штрафов составила 202 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что новые правила рыболовства вступили в силу в Нижегородской области с 1 марта.