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Еще один рыбак утонул в районе Выксы

21 июня 2023 18:43  [99] Происшествия

Рыбак утонул на озере Розваново в рабочем поселке Шиморское городского округа города Выксы. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МЧС.

Согласно информации, сообщение об исчезновении мужчины 1986 года рождения, который отправился на рыбалку, поступило 20 июня около 11 часов утра.

В итоге, 21 июня около 18 часов спасатели обнаружили и извлекли из воды тело мужчины. Ранее в акватории данного водоема были найдены вещи и рыболовные снасти.

Ранее сообщалось, что рыбак утонул в Оке около Выксы.

 

 

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Теги:
Выксунский г.о. МЧС Утонувшие
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