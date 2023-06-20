Еще один рыбак утонул в районе Выксы

Рыбак утонул на озере Розваново в рабочем поселке Шиморское городского округа города Выксы. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МЧС.
Согласно информации, сообщение об исчезновении мужчины 1986 года рождения, который отправился на рыбалку, поступило 20 июня около 11 часов утра.
В итоге, 21 июня около 18 часов спасатели обнаружили и извлекли из воды тело мужчины. Ранее в акватории данного водоема были найдены вещи и рыболовные снасти.
Ранее сообщалось, что рыбак утонул в Оке около Выксы.
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