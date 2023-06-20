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Общество

Трудовое воспитание предлагается ввести в школах

21 июня 2023 19:08  [136] Общество

В Законодательном Собрании Нижегородской области 21 июня состоялось заседание комитета по социальным вопросам. Депутаты обсудили внесение изменений в федеральный закон "Об образовании". Инициаторами законопроекта стали депутаты Государственной Думы ФС РФ.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, предлагается скорректировать понятие «воспитание», дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Также предлагается дополнить принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания.

"Федеральный закон нацелен усилить роль труда в воспитательном процессе. Это очень важная тема, которую мы уже неоднократно обсуждали на заседаниях. Проводить такую работу с ребенком необходимо с малых лет и не только дома, но и в общественных местах, социальных учреждениях. Дети учатся относиться бережно не только к своему имуществу, но и к общественному, начинают ценить труд других людей. Когда я была ребенком, мы всегда убирались в классах, организовывали субботники. Это полезно и поучительно. Сегодня депутаты профильного комитета поддержали законопроект, поэтому на заседании Совета Законодательного Собрания законопроект будет обсуждаться всеми депутатами. Позиция Законодательного Собрания будет направлена в Государственную Думу", - отметила председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по социальным вопросам Наталья Смотракова. 

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Теги:
Законодательное собрание Школы
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