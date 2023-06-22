Нижний помнит: более 10 тысяч свечей зажгли в память о героях Великой Отечественной войны Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В ночь с 21 на 22 июня в парке Победы в Нижнем Новгороде из 10 тысяч свечей создали изображение памятного знака "Трудовая доблесть России" как символа Города трудовой доблести. Рядом с ним зажгли надпись "Нижний помнит".

Инсталляцию создали в рамках международной акции "Огненные картины войны", посвященной Дню памяти и скорби. Для зажжения свечей в Парк Победы была доставлена частица Вечного огня из Нижегородского кремля.

"Свеча памяти - это вечный огонь, горящий в наших сердцах, это благодарность нашим предкам, отдавшим свои жизни и свое настоящее за будущее своих потомков, то есть, нас с вами. Мы в неоплатном долгу и сегодня лучшие сыны и дочери Великой России сражаются и жертвуют собой ради ее ценностей и свободы. Ничто не забыто и никто не забыт! И из поколения в поколение наши дети будут носить их имена!" - сказал сенатор РФ, первый заместитель секретаря Нижегородского отделения партии "Единая Россия" Александр Вайнберг.

Огненную картину посвятили вкладу региона в Победу в Великой Отечественной войне. Напомним, что в 2020 году за обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции и проявленные при этом трудовой героизм и самоотверженность Нижнему Новгороду было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести".

Горьковчане сделали город арсеналом Победы. Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу – предприятиями, которые были сосредоточены в регионе. Каждый второй автомобиль, каждый третий танк, каждая четвертая артустановка производились в Горьковской области.

Знаком "Трудовая доблесть России" награждаются люди, достигшие больших успехов в производственной, научной, культурной, спортивной и общественной деятельности, а также военнослужащие, активно участвующие в патриотическом воспитании молодежи, активные пропагандисты созидательного труда, внесшие свой вклад в становление новой России.

"В этом году мы создали изображение знака трудовой доблести как символ героического подвига горьковчан в годы Великой Отечественной войны, их трудового вклада в Победу. Почетное звание «Город трудовой доблести» нашему городу было присвоено в 2020 году. И для нас важно, что этот знак сегодня сияет в Парке Победы – центре патриотического воспитания молодежи, месте, где особенно чувствуется связь поколений. И эти тысячи свечей – наша благодарность героям, которые отстояли и защитили нашу Родину, нашу жизнь и будущее. И сегодня здесь с постановкой, посвященной событиям тех лет, выступают маленькие артисты – дети", - поделилась руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

"Огненную картину мы посвящаем вкладу региона в Великую Победу. Это наша дань памяти тем, кто спас мир от фашизма. Горьковчане в годы Великой Отечественной войны самоотверженно сражались на фронте, круглосуточно работали в тылу на заводах, поддерживали наших солдат. Доблесть и самоотдача наших земляков становятся вдохновляющим примером для современников. "Своих не бросаем" - таков наш единый лозунг и сегодня", - подчеркнул руководитель нижегородского филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Андрей Жильцов.

В мероприятии приняли участие представители некоммерческих общественных организаций, национально-культурных автономий, органов исполнительной и законодательной власти, волонтеры, неравнодушные нижегородцы.

В ходе акции прошел митинг памяти, посвященный павшим героям и всем, кто внес вклад в Победу. А воссозданное изображение с высоты транслировалось на экране, присутствующие могли оценить масштаб и общий вид инсталляции. Звучали песни военных лет, а артисты выступили с театрализованной постановкой.

"Мы зажигаем свечи в память о всех погибших героях, доблестно защищавших нашу Родину, в память миллионов женщин и детей, стариков, тружеников тыла, всех тех, кто ковал оружие Победы. Ценно, что в акции принимает участие очень много молодежи. Важная задача – сохранить и передать подрастающему поколению историческую правду и память о подвигах наших земляков", - отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

В завершение участники почтили память павших минутой молчания.

Организаторами мероприятия выступили Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" и Штаб общественной поддержки, Дом народного единства, нижегородский филиал государственного фонда "Защитники Отечества", правительство Нижегородской области и нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Акция "Огненные картины войны" прошла более чем на 1500 площадках по всей стране и более чем в 50 странах мира – в Бразилии, Тунисе, Ливане, Панаме, Киргизии, Азербайджане, Узбекистане и других. Она традиционно состоялась во всех Городах воинской славы, Городах трудовой доблести, Городах-героях.

Напомним, в предыдущие годы в рамках акции в Нижнем Новгороде из свечей создавали легендарную "полуторку". Благодаря горьковским грузовикам ГАЗ-АА в войну были спасены сотни тысяч жизней, а в послевоенный период "полуторки" помогали поднимать страну из руин.

В прошлом году из свечей был воссоздан символ Победы – легендарный танк Т-34, который выпускался на заводе "Красное Сормово". За время войны предприятие поставило на фронт более 12 тысяч боевых машин.