Трактор сбил курьера на площади Свободы в Нижнем Новгороде

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай, произошедший вечером 21 июня в Нижнем Новгороде с сотрудником курьерской службы.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, ЧП случилось на площади Свободы: трактор при движении задним ходом сбил ковшом курьера, переходящего проезжую часть, а затем проехал ему по голове.
Пострадавший 20-летний молодой человек доставлен в областную больницу им. Семашко.
Гострудинспекция работает во взаимодействии с компетентными органами и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Как уточнили в ГИБДД, за рулём погрузчика был 24-летний водитель, который не имел права управления транспортным средством.
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