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Происшествия

Трактор сбил курьера на площади Свободы в Нижнем Новгороде

22 июня 2023 10:17  [84] Происшествия

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай, произошедший вечером 21 июня в Нижнем Новгороде с сотрудником курьерской службы.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, ЧП случилось на площади Свободы: трактор при движении задним ходом сбил ковшом курьера, переходящего проезжую часть, а затем проехал ему по голове.

Пострадавший 20-летний молодой человек доставлен в областную больницу им. Семашко.

Гострудинспекция работает во взаимодействии с компетентными органами и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили в ГИБДД, за рулём погрузчика был 24-летний водитель, который не имел права управления транспортным средством.

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Теги:
Госинспекция труда ДТП несчастный случай
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