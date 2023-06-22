Трактор сбил курьера на площади Свободы в Нижнем Новгороде Происшествия

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай, произошедший вечером 21 июня в Нижнем Новгороде с сотрудником курьерской службы.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, ЧП случилось на площади Свободы: трактор при движении задним ходом сбил ковшом курьера, переходящего проезжую часть, а затем проехал ему по голове.

Пострадавший 20-летний молодой человек доставлен в областную больницу им. Семашко.

Гострудинспекция работает во взаимодействии с компетентными органами и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили в ГИБДД, за рулём погрузчика был 24-летний водитель, который не имел права управления транспортным средством.