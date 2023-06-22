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Общество

Доброволец из Воротынца: "Иду на СВО на смену нашим ребятам, им надо отдохнуть, а нам – встать в строй"

22 июня 2023 11:06  [44] Общество
Фото: Олег Булыгин

Фото: Олег Булыгин

21 июня два автобуса с контрактниками из Нижегородской области отправились на подготовку к участию в специальной военной операции. Об этом сообщили в нижегородском Доме народного единства.

"Иду на смену тем ребятам, которые уже давно на СВО. Им надо отдохнуть, а нам – встать в строй. У меня там родственники, братья, друзья. Иду на помощь к ним защищать Родину", - поделился перед отправкой 25-летний контрактник из Воротынского района.

Большинство будущих защитников говорят, что приняли непростое, но ответственное решение встать с оружием в строй потому, что не могут оставаться в стороне, когда над страной, родными и близкими нависла реальная угроза.

"Нужно идти, чтобы решить проблему. Как в 1941-м году", - сказал 32-летний доброволец из Дивеевского района.

"Надо победить и с Победой вернуться домой. Дома сказал, что иду служить по контракту, до этого уже был контракт, и семья меня поддержала. А это самое главное, когда сильный тыл", - рассказал доброволец из Богородска, повторно отправляющийся в зону СВО.

Семьи провожали мужчин словами поддержки, с уверенностью и оптимизмом. 

"Мы вместе принимали решение, обсуждали и то, что временно с ребенком будем вдвоем. Решили, что все будет нормально. Я поддержала мужа. Он – наш герой, у него стальной характер, он все сделает, как надо", - рассказала супруга контрактника из Богородска Галина.

"Я понимаю и горжусь своим мужем, он у меня воин по духу. А я буду его поддерживать, всегда на связи. Буду молиться за него и всех военнослужащих, чтобы были живы-здоровы, чтобы шли до конца, до Победы!", - говорит супруга контрактника из Балахны Наталья, обещая ждать мужа без слез и страха.

Меры государственной и региональной поддержки тоже имеют значение для военнослужащих и их семей.  Страна и регион оказывают контрактникам и их близким всестороннюю помощь.

"И идеологическая составляющая, и финансовая важны. Я оценил все вкупе и принял решение", - признался будущий защитник из Балахны.

По контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. При необходимости нижегородские добровольцы будут трудоустроены на предприятия области с выплатой в размере 100 тысяч рублей единовременно и сохранением ежемесячной компенсации зарплаты в 50 тысяч рублей.  Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку контрактников к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечил координационный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Ранее сообщалось, что новая группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в зону специальной военной операции.

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Теги:
Военные СВО
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