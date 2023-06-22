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Общество

В Дзержинске 3 000 свечей зажгли в память о героях Великой Отечественной войны

22 июня 2023 12:03  [77] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

22 июня, в День памяти и скорби, Дзержинск присоединился к международной акции "Огненные картины войны" – единому событию для всех городов, носящих почетное звание "Город трудовой доблести", городов-героев и городов воинской славы. 

В память о героях Великой Отечественной войны, сражавшихся на фронте и работавших в тылу, на площади Героев жители города выложили из 3 000 горящих свечей изображение Вечного огня и слова "Дзержинск помнит".  

За время Великой Отечественной войны, с 1941 по 1945 годы, в ряды Красной Армии были призваны около 28 тысяч дзержинцев, из них почти 10 тысяч погибли на фронте и пропали без вести, еще более 10 тысяч человек вступили в ряды народного ополчения. Большой вклад в дело Победы внесли дзержинцы, работавшие в тылу на промышленных предприятиях. В память о каждом из них сегодня утром на площади Героев зажглась свеча.  

"Наша общая память о годах Великой Отечественной войны складывается из памяти каждого человека о своих героях фронта и тыла. Из рассказов бабушек и прабабушек, дедов и прадедов, переживших то, что, кажется, пережить невозможно. Они отважно защищали Брест, переносили голод в блокадном Ленинграде, огнем и кровью добывали победу под Сталинградом и на Курской дуге. Сотни и тысячи тружеников тыла работали на заводах – все ради жизни, ради будущих поколений. Вечная память и вечная слава героям Великой Отечественной войны!", – сказал глава города Дзержинска, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Иван Носков.  

Организаторами памятного мероприятия в Дзержинске выступают члены местных отделений всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", партии "Единая Россия" и "Молодой Гвардии", а также центр патриотического воспитания "Отечество" при поддержке администрации города. 

Также сегодня минутой молчания почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню главы муниципалитетов Нижегородской области, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления региона и начальники пожарно-спасательных отрядов, прибывшие в Дзержинск в рамках учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области.

Напомним, в ночь с 21 на 22 июня в парке Победы в Нижнем Новгороде из 10 тысяч свечей создали изображение памятного знака "Трудовая доблесть России" как символа Города трудовой доблести. Рядом с ним зажгли надпись "Нижний помнит". Огненную картину посвятили вкладу региона в Победу в Великой Отечественной войне. 

Патриотическую акцию "Огненные картины войны" проводят "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" в регионах РФ, на Донбассе и ряде зарубежных стран. 

В этом году акция прошла более чем на 1500 площадках по всей стране и более чем в 50 странах мира – в Бразилии, Тунисе, Ливане, Панаме, Киргизии, Азербайджане, Узбекистане и других. Она традиционно состоялась во всех Городах воинской славы, Городах трудовой доблести, Городах-героях.

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Теги:
Дзержинск Единая Россия Памятные даты
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