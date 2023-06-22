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Бизнес

Три новых резидента с общим объемом инвестиций более 4,5 млрд рублей вошли в ОЭЗ "Кулибин"

22 июня 2023 12:23  [72] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новыми резидентами нижегородской особой экономической зоны "Кулибин" станут компании ТПК "Евросталь", "Альтум", "Хома". Суммарный объем инвестиций по трем проектам составляет 4,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как подчеркнул губернатор Глеб Никитин, в ОЭЗ "Кулибин" фиксируют серьезный запрос на резидентство от бизнеса. Глава региона также напомнил, что совсем недавно площадь ОЭЗ была увеличена в 10 раз, до 724 гектаров.

"Это дает возможность размещать новые производства в максимально сжатые сроки с использованием целого ряда преимуществ. По трети территории уже есть предметные договоренности с инвесторами. Регулярно подписываем соглашения", - отметил Глеб Никитин.

Председатель экспертного совета особой экономической зоны, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян подчеркнул, что регион всегда рад приветствовать новых инвесторов на территории ОЭЗ. Он также добавил, что в нижегородском правительстве постоянно уделяют серьезное внимание вопросам улучшения инвестклимата, ускорения и упрощения всех процедур.

"Утверждение новых резидентов ОЭЗ – еще одно доказательство того, что инвесторы хотят работать на нижегородской земле", - подчеркнул Андрей Саносян.

ООО "Хома" запустит производство продуктов мало- и среднетоннажной химии, применяемых в производстве нетканых материалов, в лакокрасочной и целлюлозно-бумажной промышленности. Объем инвестиций в проект составит почти 2 млрд рублей. На предприятии будет создано 128 рабочих мест. Выпускаемые материалы могут быть интересны целлюлозно-бумажным предприятиям России и других стран.

ООО "ТПК "Евросталь" планирует создать производственно-складской комплекс по обработке металла. Объем инвестиций в проект составит почти 356 млн рублей. Благодаря его реализации будет создано 92 рабочих места. В процессе расширения деятельности планируется создать подразделение по выпуску теплиц, в котором также будут использоваться стальные трубы собственного производства.

Компания "Альтум" планирует создать в ОЭЗ "Кулибин" производство металлоконструкций промышленного назначения.  Максимальная ежемесячная мощность составит 1000 тонн продукции из комплектующих собственного производства. Объем инвестиций в проект составит 2,25 млрд рублей. 

Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что со стороны инвесторов видна готовность приступить к реализации проектов в кратчайшие сроки.

"Это хороший результат, учитывая, что дополнительное соглашение о включении в ОЭЗ новых территорий было подписано этой весной. Кроме того, одно из ключевых преимуществ ОЭЗ "Кулибин" - курс на внедрение кооперационных связей между производителями. Мы уверены, что будущее – именно за совместной работой, и готовы оказать в этом всю необходимую поддержку инвесторам", - сказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что налоговые льготы предоставят компании-инвестору проекта строительства крупного складского комплекса в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Дзержинск Инвестиции оэз
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