Эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района в ходе первой территориальной стратсессии Общество

Фото: Богородская газета

В муниципальных округах Нижегородской области 21 июня стартовали территориальные стратегические сессии для актуализации стратегии развития региона. Первая такая встреча прошла в Богородске, в ней приняло участие более 60 экспертов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что территориальные сессии позволяют не только выделить наиболее актуальные для людей проблемы, но и наметить пути решения.

"За последние годы позитивные изменения произошли во всех районах Нижегородской области. Пять лет назад именно жители определили основные приоритеты развития, представили тысячи ценных идей и инициатив, которые стали для меня и правительства региона руководством к действию. Значительно вырос уровень управленческих команд в муниципалитетах. Везде есть люди, заинтересованные в дальнейшем развитии. Мне особенно важно, чтобы жители каждого района чувствовали позитивные изменения, видели, как решаются наиболее значимые для них проблемы. Для этого необходимо, чтобы основой для принятия решений стало мнение тех, кто лучше всего знает ситуацию, – самих жителей и экспертов в районах области. Реализация планов развития невозможна без поддержки и одобрения жителей", - отметил Глеб Никитин.

По словам первого заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области, председателя экспертного совета по реализации стратегии развития региона Ольги Щетининой, эксперты определили приоритетные направления и предложили конкретные проекты для развития Богородского муниципального округа.

"Мы доработаем проекты, которые были предложены на стратегической сессии. Учтем ресурсы регионального бюджета, чтобы использовать все возможности района для дальнейшего развития. Очень приятно, что сегодня в качестве основных достижений Богородского муниципального округа были названы благоустройство, дорожное строительство, отмечено образование как важная точка роста. Образовательная среда стала более качественной и современной, она дает новые возможности для самореализации", - сказала Ольга Щетинина.

Для развития Богородского округа было предложено более 30 конкретных проектов. Эксперты отметили, что необходимо продолжать заниматься развитием площадок для отдыха и досуга как для местных жителей, так и для туристов: создавать новые современные музеи, центры досуга и отдыха для разных возрастов, необходимо благоустройство реки Рязанка и городских озер, строительство новых гостиниц. Большого внимания требует социальная сфера: нужны новые спортивные площадки, ремонт образовательных учреждений.

"Первая территориальная сессия позволит нам, основываясь на знаниях об имеющихся ресурсах и резервах округа, четко выстроить программу перспективного развития на пять лет. Мы не должны останавливаться, надо реализовать все запланированное для улучшения качества жизни в округе. Получившаяся программа отвечает актуальным запросам населения", - отметил глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков.

С точки зрения развития инфраструктуры Богородского округа были названы проекты по строительству дорог, новых развязок, парковок и остановочных павильонов общественного транспорта.

Всего по итогам лета в муниципальных округах пройдет 58 территориальных стратсессий. Всего запланировано 700 встреч с жителями для актуализации стратегии развития Нижегородской области. В результате должны быть выработаны предложения, которые войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе. 31 августа 2023 года состоится большой форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы будут представлены губернатору Глебу Никитину и нижегородцам.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин встретился с обновленным экспертным советом стратегии развития Нижегородской области.