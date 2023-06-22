"ЭнергосбыТ Плюс" провел в Дзержинске и Кстове День клиента Бизнес

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" и ООО "ЕРКЦ" провели очередной День клиента в Дзержинске и Кстове одновременно во всех трех офисах компаний. На вопросы жителей ответили директор филиала Светлана Жаркова, исполнительный директор ЕРКЦ Светлана Быстрова и руководитель управления клиентского сервиса ЕРКЦ Александр Захаров.

В основном клиентов компании интересовали темы, связанные с общедомовыми приборами учета тепла и горячей воды: как контролировать их работу, каким образом жители могут взаимодействовать с управляющей организацией и ресурсоснабжающей компанией по вопросам качества коммунальных услуг. Также обсуждались вопросы перехода на электронную квитанцию в рамках акции "Азбука онлайна", работы онлайн-сервисов на сайте ЕРКЦ, позволяющих наладить обратную связь с компанией без личного обращения в офис.

"Радует, что большинство посетителей офиса, с которыми пришлось общаться в День клиента, пользуются нашими дистанционными каналами связи и интересуются состоянием многоквартирного дома в целом, а не только своей собственной квартирой. Для себя отметила ряд адресов, по которым необходимо прояснить ситуацию с количеством зарегистрированных и с перепланировкой, которая повлекла за собой увеличение площади отапливаемой квартиры. День клиента мы будем проводить ежемесячно, следующий запланирован на начало июля", - говорит Светлана Жаркова.