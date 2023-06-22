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Нижегородские добровольцы СВО получили 50 тактических рюкзаков от Штаба Захара Прилепина

22 июня 2023 13:17  [109] Общество
Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

Нижегородские добровольцы СВО получили 50 тактических рюкзаков от московского Штаба Захара Прилепина. 

Содержимое каждого рюкзака состоит из очков, перчаток, налокотников, термобелья, плаща-палатки, спального мешка, карабина, жгутов и аптечек, окопных свечей.

Рюкзаки будут переданы нижегородским добровольцам, которые приняли решение заключить контракт с Министерством обороны РФ и отправиться для выполнения задач в зону проведения специальной военной операции. 

"Мы знаем, что Нижегородская область и лично глава региона Глеб Никитин бросили максимальные силы на поддержку СВО. Проводится постоянная работа по подбору и комплектованию бойцов, чтобы обеспечить их всем качественным и необходимым. Когда узнали об инициативе губернатора, решили присоединиться к ней", - отметил и.о. руководителя московского Штаба Захара Прилепина Сергей Ломакин.

Данная доставка рюкзаков от Штаба Захара Прилепина для Нижегородской области стала первой. Это положит начало большой постоянной работе по совместному комплектованию бойцов, которые принимают решение отправиться в зону СВО. 

Напомним, в конце сентября 2022 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина начали собирать первые рюкзаки для мобилизованных нижегородцев. Решение о дополнительном снабжении мобилизованных жителей Нижегородской области вещами первой необходимости было принято в рамках комиссии по мобилизации. Акцент был сделан на экипировке, важной для личного комфорта. В дополнительный набор включены пенки, шапки, перчатки, носки, сухпайки, аптечки и другие предметы первой необходимости. Следующим шагом стало формирование подобных рюкзаков и для добровольцев, отправляющихся на службу по контракту. 

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Теги:
Военные Захар Прилепин СВО
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