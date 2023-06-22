Делегация из Ивановской области посетила стройплощадку ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация из Ивановской области посетила строительную площадку ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского правительства, делегация из соседнего региона приехала для перенятия опыта в подготовке проектирования и возведения аналогичного объекта в Иванове.

Гостям из Ивановской области продемонстрировали все этапы реализации проекта по строительству ИТ-кампуса: от привлечения партнеров и резидентов до взаимодействия с вузами и составлении образовательных программ для будущих участников нового нижегородского ИТ-центра.

По словам замглавы региона Андрея Саносяна, все объекты кампуса будут связаны единым образовательным процессом, наполнение которого сейчас активно прорабатывается в рамках экосистемы ИТ-кампуса "НЕЙМАРК". Он также добавил, что проект призван восполнить дефицит кадров в сфере ИТ и снизить нагрузку на профильные вузы региона.

Кампус в Иванове расположится на территории "Большой Ивановской мануфактуры". Он будет специализироваться на разработке новых материалов, дизайне и урбанистике.

"Мы убедились, что внедрение современных подходов в организацию работы научно-образовательного пространства региона, представленного многими университетами, обеспечивает получение мультипликативного эффекта как в качестве подготовки обучающихся, так и в уровне востребованности высшего образования", - подчеркнул ректор Ивановского государственного энергетического университета Григорий Ледуховский.

В рамках строительства нижегородского ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" на улице Большие Овраги уже ведется устройство фундамента для двух из 18 корпусов гостиниц, еще для двух ведется погружение свай. Кроме того, в рамках второго и третьего этапов строительства межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в районе ННГУ им Н.И.Лобачевского завершены расчистка площадок и демонтаж строений, монтаж ограждения, также завершается разработка проектной документации, согласованы объемно-планировочные решения.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение с виртуальным ИТ-кампусом "НЕЙМАРК" может появиться в Нижегородской области в 2023 году. Напомним, что строительство IT-кампуса "НЕЙМАРК" началось в Нижнем Новгороде весной 2023 года.