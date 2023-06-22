Парковку автомобилей запретят на участке улицы Черниговской с 13 июля Общество

Парковку автомобилей запретят на участке улицы Черниговской с 13 июля

Парковка автомобилей будет запрещена с 13 июля на участке улицы Черниговской в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии, речь идет об отрезке улицы около дома №40.

По словам специалистов профильного департамента, данная мера вводится для обеспечения беспрепятственного проезда грузового автотранспорта.

Водителям рекомендовано заранее ознакомиться с условиями стоянки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что возможность оплатить парковку транспортной картой появилась в Нижнем Новгороде.