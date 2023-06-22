Парковку автомобилей запретят на участке улицы Черниговской с 13 июля
Парковка автомобилей будет запрещена с 13 июля на участке улицы Черниговской в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии, речь идет об отрезке улицы около дома №40.
По словам специалистов профильного департамента, данная мера вводится для обеспечения беспрепятственного проезда грузового автотранспорта.
Водителям рекомендовано заранее ознакомиться с условиями стоянки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что возможность оплатить парковку транспортной картой появилась в Нижнем Новгороде.
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