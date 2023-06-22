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Общество

Торжественные проводы 30 призывников на военную службу в элитные части состоялись в Нижегородском кремле

22 июня 2023 15:23  [69] Общество
Фото: Дмитрий Косолапов

Фото: Дмитрий Косолапов

Торжественные проводы 30 призывников на военную службу в Президентский полк Федеральной службы охраны и части специального назначения состоялись в Нижегородском кремле у Вечного огня. Об этом сообщили в Военном комиссариате Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Краснов, директор департамента региональной безопасности региона Анатолий Поправко, военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов, представители администрации Нижнего Новгорода, ветеранских и общественных организаций, учащиеся общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода, родители призывников.

"Кремлевский Президентский полк и части специального назначения по праву считаются элитными подразделениями. Лучшие молодые люди из многих регионов страны проходят строгий отбор для прохождения службы, выполнения воинского долга именно здесь. Президентский полк — лицо страны, солдаты, которые всегда на виду. Они принимают участие во всех знаковых мероприятиях, парадах. Служба в частях специального назначения – это тайная мечта ребят всей нашей станы. Сила, доблесть, мужество, боевой характер, умение быть членом команды – вот качества бойца спецподразделения. Служба в этих воинских частях – это память, дружба, братство на всю жизнь", - подчеркнул Дмитрий Краснов.

В Президентский полк сегодня направлены 10 нижегородцев. Они будут служить в уникальной воинской части, которая несет охрану официальной резиденции Президента РФ, участвует в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей. В настоящее время в полку проходят службу 20  нижегородцев.

"Я передаю вам наказ от губернатора и правительства Нижегородской области - служить достойно, честно выполнять воинский долг, гордо нести и приумножать славу Нижегородской области. Во все времена служба в армии считалась священным долгом и почетной обязанностью. Сегодня особенно важно сохранять в памяти и брать пример с героических поступков наших предков, стоять на защите безопасности России, ее государственных интересов", - отметил Анатолий  Поправко. 

Напомним, весенний призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации начался 1 апреля 2023 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  Владимира Путина.

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Теги:
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