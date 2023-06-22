Количество засоров на сетях водоотведения Нижнего Новгорода в 2023 году продолжает расти Общество

Фото: АО “Нижегородский водоканал”

С начала 2023 года сотрудники АО "Нижегородский водоканал" устранили более 2 тысяч засоров на канализационных сетях города, что превысило показатели за аналогичные периоды 2021 и 2022 годов. Основная причина засоров на сетях водоотведения – нарушение потребителями обязательных для всех правил пользования канализацией. Крупный и мелкий мусор, попав в систему водоотведения, скапливается в изгибах труб внутридомовой системы, камерах канализационных колодцев, коллекторах и в решётках канализационных насосных станций.

Нижегородский водоканал напоминает, что использование канализации в качестве мусоропровода может привести к масштабным авариям как на внутридомовых сетях водоотведения, так и на городских трубопроводах и канализационных насосных станциях (КНС). В первом случае может произойти подтопление стоками многоквартирного дома, во втором – излив стоков на поверхность и подтопление улиц города. Для устранения последствий такой аварии может потребоваться отключение холодного водоснабжения в нескольких домах или целом районе.

"Влажные салфетки, предметы личной гигиены просто не растворяются в сточной воде, образуя глухие пробки, устранением которых вынуждены заниматься наши аварийно-восстановительные бригады. Кроме того, часть мусора попадает на канализационные насосные станции. Ежедневно мы собираем с 60 станций заречного канализационного эксплуатационного участка около 10 м3 таких отходов. Дальше мы перегружаем их в контейнеры и отправляем на полигон на утилизацию – это, кончено, большие затраты", – рассказывает заместитель начальника Заречного канализационного эксплуатационного участка АО "Нижегородский водоканал" Борис Лысенков.

Засоры – серьёзная угроза для бесперебойной работы насосных станций. В результате попадания в насосы предметов, не предназначенных для утилизации в канализационную сеть, может произойти их остановка. Для того, чтобы этого не случилось, сотрудники АО "Нижегородский водоканал" регулярно выполняют очистку решёток КНС и подъём отходов из помещений станций. Ввиду возросшего количества бытового мусора в канализационной сети механизированные средства не всегда могут выполнить очистку должным образом, поэтому она осуществляется сотрудниками канализационных станций вручную. Также стоит отметить, что ликвидацией засоров занимаются и сотрудники аварийно-восстановительных бригад водоканала, рабочее время которых могло бы быть потрачено на модернизацию сетей и КНС.

"В последнее время мы сталкиваемся с достаточно серьезными засорами на сетях, которые происходят по вине тех жителей, которые халатно относятся к пользованию бытовой системой канализации. Попадание бытовых отходов в трубопроводы приводит к уменьшению их диаметра, пропускной способности и в конечном итоге к их закупорке. Это становится причиной вытекания сточной жидкости наружу, попадания стоков в подвальные помещения жилых домов. Устранение таких засоров часто занимает достаточно большой промежуток времени и требует привлечения специальной техники", – объясняет ведущий инженер Заречного канализационного эксплуатационного участка АО "Нижегородский водоканал" Александр Горбунов.

Нижегородский водоканал призывает жителей города не рисковать своим комфортом и соблюдать правила пользования канализацией. Существует целый ряд вещей и жидкостей, которые при попадании в трубы значительно уменьшают их проходимость. Например, любой текстиль – старая одежда, влажные салфетки, предметы личной гигиены – образуют в трубопроводах глухие "пробки". Смыв в канализацию пищевых отходов, строительного мусора, пластика и полиэтилена, наполнителей для кошачьих туалетов (и прочих домашних животных), медицинских масок, перчаток приводит к засорению и выходу из строя сетей. С полным списком веществ и предметов, утилизация которых в канализационную сеть запрещена, можно ознакомиться в Правилах холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013.