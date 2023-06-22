До конца 2023 года более 2,9 тыс. нижегородцев смогут улучшить свои жилищные условия Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

До конца 2023 года в Нижегородской области планируется улучшение жилищных условия для 2 935 человек. Такие данные сообщил и.о. министра строительства региона Дмитрий Груничев в ходе заседания комитета Заксобрания региона по градостроительству.

По словам ио. главы нижегородского Минстроя, всего в течение года планируется расселение порядка 1400 человек из ветхого и аварийного жилфонда. Мероприятия по расселении и предоставлению нового жилья нижегородцам проводятся в рамках финального этапа региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы".

До начала 2023 года в рамках программы уже переселено 9 875 жителей (77% от общего плана на пять лет), расселено 164,16 тыс. кв. м (71%).

"На сегодняшний день показатель по переселению граждан выполнен на 52% - новое жилье получили 1 538 человек. Аварийный фонд при этом сокращен на 19,1 тысячи квадратных метров, что составляет 29 процентов от плана на текущий год. Мы набрали неплохой темп, есть основания полагать, что показатели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" будут достигнуты в полном объеме",– отметил Дмитрий Груничев.

Достижение плановых показателей федерального проекта будет обеспечено как с помощью приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья или в строящихся и вводимых в эксплуатацию в 2023 году домах, так и с помощью выплат возмещения за изымаемое жилое помещение.

Председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям ЗСНО Василий Суханов добавил, что механизм комплексного развития территорий, который скоро начнет воплощаться в жизнь, поможет ускорить расселение ветхого жилья региона.

Напомним, реализация программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы" осуществляется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Цель данной программы - переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Ранее сообщалось, что расселение 192 аварийных домов ведется в Нижнем Новгороде.