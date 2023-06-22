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Движение транспорта временно приостановят на некоторых улицах в центре Нижнего Новгорода 24 и 25 июня

22 июня 2023 18:17  [93] Общество

Движение транспорта временно приостановят на некоторых улицах в центре Нижнего Новгорода 24 и 25 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Так, с 00.01 24 июня до 06.00 25 июня движение транспорта будет ограничено на участке площади Минина и Пожарского – до улицы Большой Покровской, на участке улицы Варварской - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, на участке улицы Алексеевская - от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, на участке Зеленского съезда – от площади Минина и Пожарского до улицы Зеленский съезд.
Кроме того, с 12.00 до 23.59 24 июня будет ограничено движение транспорта на участке улицы Бетанкура – от улицы Карла Маркса до Волжской набережной.

С 15.00 до 23.59 24 июня движение транспорта будет ограничено на участке улицы Совнаркомовской – от улицы Самаркандской до Волжской набережной, на участке улицы Стрелка – от Канавинского моста до улицы Совнаркомовской, на участке Волжской набережной – от улицы Пролетарской до улицы Бетанкура.

Также с 21.00 до 22.30 24 июня будет ограничено движение транспорта на участке Нижне-Волжской набережной – от улицы Черниговской до Казанского съезда.

"На подъездах к участкам будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. На указанных участках будет запрещена стоянка транспортных средств, припаркованные автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку. Объезд будет организован по прилегающим улицам", - отметили в департаменте.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, до 23.59 28 июня приостановлено движение транспорта на участке площади Минина и Пожарского – от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной.

В связи с ограничениями с 00.01 24 июня до 06.00 25 июня будут изменены маршруты регулярных перевозок:
- троллейбусные маршруты 9, 13, 17 будут сокращены до площади Свободы, автобусный маршрут Т-31 – до остановки "Водная академия";
- автобусные маршруты А-1, А-68 будут организованы по Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице до остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – по Ошарской улице, улице Пискунова, Варварской улице;  
- автобусные маршруты А-3, А-61, А-71, А-92, А-95, Т-70, Т-91 будут следовать в направлении улицы Варварская – по Зеленскому съезду, Октябрьской улице, Ошарской улице, улице Пискунова; в направлении Нижне-Волжской набережной – по улице Пискунова, Алексеевской улице, Октябрьской улице;
- автобусные маршруты А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т‑45, 304 будут организованы в направлении улицы Минина – по Зеленскому съезду, Октябрьской улице, Ошарской улице, улице Пискунова; в направлении Нижне-Волжской набережной – по улице Пискунова, Алексеевской улице, Октябрьской улице;
- автобусные маршруты А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут следовать по улице Пискунова в оба направления;

В связи с ограничениями с 21.00 до 22.30 24 июня будут изменены маршруты регулярных перевозок:
- автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут следовать в направлении площади Свободы – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького; в направлении Канавинского моста – по улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;
- автобусные маршруты А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, 304 будут организованы в направлении улицы Минина – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова; в направлении Канавинского моста – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;
- автобусный маршрут А-45 будет следовать по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького;
автобусные маршруты А-71, А-95 будут организованы по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице до остановки "Чёрный пруд"; в обратном направлении – по Ошарской улице, улице Пискунова, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;
- автобусный маршрут Т-87 будет сокращен до остановки "Стрелка";

На перечисленных маршрутах будут введены остановочные пункты в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

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Теги:
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