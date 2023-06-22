Свет и воду частично отключат в шести районах Нижнего Новгорода 23 июня Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 23 июня в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

Так, в Московском районе будет отключено водоснабжение на улице 50-летия Победы. Воды не будет с 10:00 до 19:00 в домах № 1, 3, 5, 7.

В Ленинском районе запланировано отключение электроэнергии:

с 9:00 до 17:00 - на ул. Молодая Гвардия, 1-30;

с 12:00 до 17:00 - на ул. Аксакова, 23, 29, 32, 34, 36а, 36, 1/34; ул. Алма-Атинской, 1-78; ул. Лермонтова, 25-39; ул. Подольской, 11, 13, 14, 15/16;ул. Политотдельской, 1-28; ул. Севастопольской, 1, 2, 2а, 2б; ул. Удмуртской, 1, 2, 3, 4, 6, 8а, 7/1, 7/2; ул. Усольской, 69, 71, 71а, 71, 73, 75, 77.

В Советском районе с 8:00 до 17:00 свет будет отключен на ул. Горловской в домах №3, 3а, 5, 7, 11, 13; ул. Сестер Рукавишниковых в домах № 3, 3а, 4, 6, 8, 11, 18, 18а; ул. Агрономической, 169, 171, 171а; ул. Моховой, 1, 3, 5, 5а, 7, 9; ул. Бекетова, 40, 40а, 42/15;

С 9:00 до 18:00 света не будет на ул. Ванеева, 11, 13, 15/34, 19, 21 А, 23; ул. Генкиной, 37; ул. Невзоровых, 39а, 39, 41/11; ул. Ошарской, 68, 72.

В Сормовском районе с 9:00 до 15:00 будет обесточен многоквартирный дом №6 по ул. Никиты Рыбакова, а также дом № 98 по ул. Культуры.

С 9:00 до 16:00 отбез света останутся дом 13а по ул. Ногина и дом 10а по ул. Силикатной.

С 9:00 до 17:00 электричество отключат на ул. Красносормовской в домах 9-31 (нечет. сторона); ул. Ясной в домах 9-24.

В Нижегородском районе, по информации Россетей, с 9:00 до 16:00 будут обесточены два здания: пл. Маркина, 3; Нижне-Волжская наб., 16.

В Автозаводском районе с 9:00 до 14:00 электроэнергию отключат в посёлке Новое Доскино.