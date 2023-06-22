Нижегородцев пригласили на бесплатные занятия йогой Общество

Фото: Александр Воложанин

В Международный день йоги в Штабе общественной поддержки "Единой России" состоялась тренировка по йоге, участниками которой стали как юные нижегородцы, так и жители пожилого возраста.

"Я занимаюсь спортом и йогой с детства. Занятия, организованные Штабом общественной поддержки, станут для меня дополнительными и дадут возможность познакомиться с новыми людьми, отточить свое мастерство, разучить новые упражнения", - отметила участник тренировки Алена Бухарова.

По словам инструктора по йоге Маргариты Серовой, йогой можно заниматься с любого возраста. Тренировки будут проходить каждую среду в 14.00. Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.

Кроме того, в этот же день в Штабе прошел турнир по роботофутболу. Тренеры из региональной благотворительной общественной организации "Забота" провели мастер-класс по робототехнике для серебряных волонтеров и учащихся нижегородских школ.

Мероприятие собрало более 30 человек – новичков и "продвинутых" участников. Их задача была забить гол в ворота соперника, управляя роботом.

"Я в восторге от игры. Робототехника расширяет кругозор, помогает мыслить. Сейчас это в тренде. Причем, подобные мастер-классы нужны и ребятам с особенностями здоровья. Например, колясочникам", - поделилась своими впечатлениями серебряный волонтер Ирина Червякова.

По словам менеджера социальных проектов Нижегородской региональной благотворительной общественной организации "Забота" Алексея Бачаева, в организации сейчас проходит благотворительный проект "Клубные интересы". "Это профориентация для детей с ОВЗ. Они обучаются робототехнике, 3D-моделированию, начиная с 4,5 лет. Ребята собирают простые модельки, постепенно переходя к настоящему программированию", - пояснил он.

Напомним, создания условий для активного здорового долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы "Единой России" и партийного проекта "Старшее поколение".