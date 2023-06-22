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Общество

Почти четыре тысячи бесед по профилактике лесных пожаров проведено с жителями Нижнего Новгорода

23 июня 2023 12:45  [85] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Почти четыре тысячи бесед проведено по профилактике лесных пожаров с жителями Нижнего Новгорода с начала весенне-летнего пожароопасного периода, также проведено более 70 сходов с населением по выполнению требований пожарной безопасности в населенных пунктах. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода".

Директор городского Управления ГОЧС Михаил Баранов напомнил, что в Нижнем Новгороде установлен 4 класс пожароопасности лесов и торфяников(частично). "При сухой и жаркой погоде недооценивать опасность огня непозволительно. Особое внимание в летний период взрослым необходимо уделить детям, так как детская шалость с огнем может стать причиной пожара в жилом доме и в лесу. Кроме этого, проведены инструктажи с представителями территориальных общественных советов самоуправления по организации разъяснительной работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности", - заявил Михаил Баранов.

Директор МКУ "Нижегородское городское лесничество" Владислав Кукушкин сообщил, что на территории Нижегородского городского лесничества развернута трехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах. В наземном патрулировании задействованы 8 мобильных групп на спецавтомобилях, оборудованных всем необходимым инвентарем для принятия первичных мер для тушения лесных пожаров, космический мониторинг, который определяет термоточки на территории лесов со спутника, и видеомониторинг с помощью 4 камер системы "Лесохранитель".

"Камеры видеонаблюдения, установленные на вышках связи, контролируют загорания в городских лесах и передают сигнал на мониторы диспетчерской службы Нижегородского городского лесничества. "Лесохранитель" определяет координаты дыма с погрешностью до 100 метров с моментальным оповещением и передачей видеосигнала в HD качестве", - пояснил Владислав Кукушкин.

Ранее глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев обратился к нижегородцам с просьбой соблюдать меры пожарной безопасности. "Большая просьба, будьте аккуратнее с огнем. Пожалуйста, поговорите со своими детьми, что не нужно поджигать траву, потому что это может привести не только к потере имущества, но и к человеческим жертвам", - отметил мэр.

За нарушения правил пожарной безопасности для граждан предусмотрена административная и уголовная ответственность. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 40 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 60 до 90 тысяч рублей; на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей (по ст. 8.32 КоАП РФ).

За уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем и другими источниками повышенной опасности также предусмотрена уголовная ответственность (по ст. 261 УК РФ). Обо всех случаях возгорания необходимо сообщать по телефонам 101, 112, 268-11-00.

Напомним, в Нижегородской области с 20 апреля 2023 года введен особый противопожарный режим в соответствии с постановлением правительства Нижегородской области от 17 апреля 2023 №317.

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Теги:
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