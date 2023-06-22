Около 100 студентов прошли производственную практику на АПЗ в первой половине 2023 года

Фото: Наталья Глазунова
В первой половине 2023 года на Арзамасском приборостроительном заводе производственную практику прошли 95 студентов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Согласно информации, практикантами стали учащиеся приборостроительного колледжа и коммерческо-технического техникума. Студенты прошли распределение по цехам, а также в службу метрологии и отдел технического контроля.
Обучение практикантов на заводе велось по таким специальностям, как оператор станков с ПУ, токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, токарь-расточник, слесарь-сборщик авиационных приборов и ряду других. Для юных сотрудников специально был установлен четырехчасовой рабочий день.
В ходе производственной практики часть студентов приняли решение трудоустроиться на АПЗ, для чего они написали заявления о приеме на работу. В настоящее время за каждым юным новичком предприятия закреплен наставник, в ближайшее время новые сотрудники будут сдавать экзамен на разряд.
Ранее сообщалось, что АПЗ и Княгининский университет заключили соглашение о сотрудничестве.
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