Около 100 студентов прошли производственную практику на АПЗ в первой половине 2023 года Общество

Фото: Наталья Глазунова

В первой половине 2023 года на Арзамасском приборостроительном заводе производственную практику прошли 95 студентов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно информации, практикантами стали учащиеся приборостроительного колледжа и коммерческо-технического техникума. Студенты прошли распределение по цехам, а также в службу метрологии и отдел технического контроля.

Обучение практикантов на заводе велось по таким специальностям, как оператор станков с ПУ, токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, токарь-расточник, слесарь-сборщик авиационных приборов и ряду других. Для юных сотрудников специально был установлен четырехчасовой рабочий день.

В ходе производственной практики часть студентов приняли решение трудоустроиться на АПЗ, для чего они написали заявления о приеме на работу. В настоящее время за каждым юным новичком предприятия закреплен наставник, в ближайшее время новые сотрудники будут сдавать экзамен на разряд.

Ранее сообщалось, что АПЗ и Княгининский университет заключили соглашение о сотрудничестве.