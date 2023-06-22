Индонезия сохранила запрет на безвизовый режим с Россией Общество

Фото: с сайта bangkokbook.ru

Власти Индонезии заявили, что пока не планируется возобновлять безвизовый режим с 159 странами, прерванный из-за ковида - в том числе, с Россией, Белоруссией, Китаем, США, Германией, Украиной. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на местные СМИ.

Въезжать в Индонезию смогут только граждане Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины).

Приказ о прекращении безвизового режима с остальными странами был издан властями из-за опасений распространения заболевания.

С Россией, в частности, действие свободного въезда приостановлено в феврале 2020 года из-за роста числа случаев заражения коронавирусом.

Напомним, Китай с 15 марта возобновил выдачу всех типов виз для иностранцев.