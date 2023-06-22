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Общество

Новое международное соглашение по борьбе с пандемиями будет принято в 2024 году

22 июня 2023 12:57  [191] Общество

Уже в следующем году будет принято новое международное соглашение по борьбе с пандемиями. Об этом нав рамках конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщил телеканал "360".

"В спешке ведётся работа над новым международным соглашением по борьбе с пандемиями. Поставлена задача принять его до мая 2024 года", - рассказала Попова.

В ООН признали пандемию COVID-19 одной из величайших глобальных проблем в истории организации, поскольку она не только унесла миллионы жизней, но и спровоцировала рост дискриминации и ксенофобии, вызвала экономические потрясения, ограничила передвижение людей.

ВОЗ объявила о начале пандемии в марте 2020 года: чрезвычайной ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекцией в мире назвали 30 января, а статус "пандемия" объявили 11 марта..Ослабить ограничения на международные поездки разрешили только в январе 2022 года. Статус пандемии COVID-19 ВОЗ отменила в начале мая 2023 года.

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Теги:
Коронавирус Роспотребнадзор
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