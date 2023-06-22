Нижегородское ООО "Белая мануфактура" более чем на 10% увеличило выработку благодаря нацпроекту "Производительность труда" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородское ООО "Белая мануфактура", специализирующееся на производстве бытовой химии, увеличило выработку более чем на 10% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда".

Как сообщили в министерстве промышленности Нижегородской области, всего в регионе уже порядка 15 предприятий химиндустрии успешно внедряют данного нацпроекта.

"Эта сфера промышленности особенно активно включилась в импортозамещение. Например, компания "Белая мануфактура" производит косметику и бытовую химию, заполняя своей продукцией нишу, которая открылась после ухода с рынка западного производителя", - отметил глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов.

Гендиректор ООО "Белая мануфактура" Алексей Ракушин рассказал, что предприятие уже начало внедрение инструментов нацпроекта "Производительность труда" в своих дочерних компаниях. По словам руководителя предприятия, бережливые технологии позволяют оптимизировать бизнес-процессы и влияют на увеличение выпуска продукции.

Эксперты Регионального центра компетенций (РКЦ) в рамках своей работы на данном предприятии обучили бережливым технологиям 48 сотрудников и сертифицировали двух внутренних тренеров, которые смогут самостоятельно внедрять производственную систему на других участках предприятия.

Как отметил руководитель РКЦ Роман Рензин, эксперты нашли возможность оптимизировать более чем 30 "узких мест" на предприятии.

"Мы организовали систему адресного хранения и упростили поиск необходимого сырья, а благодаря внедрению новых рабочих стандартов для сотрудников были устранены простои операторов и снизилась потеря времени на переналадку оборудования и транспортировку продукции", - отметил он.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта являются 229 организаций региона.

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, основная задача которых – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что судостроительный завод "Нижегородский теплоход" из Бора стал 226 участником нацпроекта "Производительность труда".