Лекции Школы актива "Старшего поколения" проходят в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Нижегородские пенсионеры с интересом обучаются в Школе актива "Старшее поколение". Занятия организованы на площадках Штаба общественной поддержки, соседских центров, региональной благотворительной общественной организации "Забота".

На интернет-платформе Высшей партийной школы "Единой России" (ВПШ) проходит цикл лекций на различные темы для людей старшего поколения. В рамках курса слушатели узнают об организации работы "серебряных" волонтеров и их лучших практиках, получают полезную информацию для садоводов, разбираются в вопросах ЖКХ, банковских услуг и пенсионного обеспечения, а также знакомятся с основными принципами сохранения своего здоровья и активного долголетия, учатся помогать близким. По итогам прохождения курса предусмотрено итоговое тестирование, в случае успешного прохождения которого участники получат сертификат.

Волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" помогают старшим активистам работать на платформе образовательно-просветительского комплекта ВПШ для их дальнейшего самостоятельного прохождения онлайн-курса.

"Школа актива за счет онлайн-формата открывает возможность всем пенсионерам, независимо от места проживания, получать новые знания и расширять свой кругозор. Сейчас многие пенсионеры уже в совершенстве владеют навыками работы на смартфонах, много социальных проектов было реализовано по получению данных навыков, теперь появилась возможность на практике применить полученные знания. Большое спасибо волонтерам "Молодой Гвардии", которые помогают привлекать к обучению большое количество пенсионеров", - отметил Владимир Тарасов, региональный координатор партийного проекта "Старшее поколение".

Напомним, "Единая Россия" запустила цикл обучающих лекций по актуальным вопросам для пожилых людей. Курс посвящен темам здоровья, финансов, быта и пенсионного обеспечения. Курс доступен на сайте Высшей партийной школы.

Создание и развитие системы непрерывного образования для людей всех возрастов является одной из задач народной программы "Единой России".