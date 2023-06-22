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Общество

Движение транспорта на участке улицы Звездинка приостановят 24 июня

23 июня 2023 17:11  [77] Общество

Движение транспорта на участке улицы Звездинка – от дома №12 по улице Звездинка до пересечения с улицей Большой Покровской будет закрыто с 15.00 до 17.00 24 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

"На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам", - отметили в профильном департаменте.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно приостановят на некоторых улицах в центре Нижнего Новгорода 24 и 25 июня.

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Теги:
Транспорт
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