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Общество

День молодежи в Нижнем Новгороде отметят в парках и скверах

23 июня 2023 17:26  [68] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Празднование Дня молодежи пройдет в муниципальных парках, на стадионах и в библиотеках Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации города.

"В этом году Нижний Новгород - Молодежная столица России. Юность - это прекрасная пора экспериментов, новых открытий и свершений. Приглашаю нижегородцев и гостей города отпраздновать День молодежи "на полную катушку"! Также, будет торжественное закрытие Дня молодежи на стадионе "Нижний Новгород", начало в 19:00. На пл.Минина в 21:00 начнется концерт Димы Билана", - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, предупредив, что необходима регистрация.

В парке "Швейцария" пройдет Фестиваль молодежных культур "РУПОР". Начало мероприятия в 13.00. На центральной сцене парка гостей ждут уличные танцы, молодежные DJ-сеты, шоу косплееров, танцевальные баттлы, шоу барабанов и выступление музыкальных молодежных групп. 

Гости могут попробовать make-up, временные тату и поучаствовать в фотокроссе по парку, баланс борды, Dj-school, мастер-классы и турниры по видео, компьютерным и настольным играм.

В парке "Дубки" празднование пройдет с 13.00 до 17.00. На сцене выступят нижегородские рок-группы. Гостей ждут мастер-класс по игре на барабанной установке, электрогитаре и басу. Также будет работать фотозона и творческие мастер-классы.

В сквере на площади Буревестника пройдет фестиваль по настольным играм. Мероприятие начнется в 16.00. Посетителей ждут гигантские крестики-нолики, интерактивная программа и различные настольные игры.

Также в День молодежи пройдут спортивные мероприятия.

На открытых площадках стадиона "Чайка" с 11.00 – 13.00 состоится турнир по футболу, по городошному спорту и по волейболу среди молодежи, веселые старты (эстафеты) среди учащихся спортшколы, показательные выступления отделений бокса и кикбоксинга.

На площадке "Горадром" на Гребном канале пройдет финал Чемпионата и Первенства Нижегородской области по баскетболу 3х3.

25 июня в 11.00 на стадионе "Радий" на улице Горной, 5 пройдут открытые тренировки по лапте, киле и таврелям и фестиваль #ЖАРКОВПРИОКСКОМ, который впервые состоялся в 2021 году в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Кроме того, с 10:00 начнется турнир по мини-футболу среди любительских команд Приокского района. В 16.00 состоится тренировка по йоге на свежем воздухе. Для участия нужно принести с собой коврик. В течение дня на территории пройдут мастер-классы, розыгрыши и призы от партнеров мероприятия и выступление нижегородской группы D7.

25 июня с 15.00 до 21.00 центральная библиотека Автозаводского района "Библиотечно-досуговый центр" по адресу пр. Молодежный, 44б приглашает нижегородцев на большой фестиваль, посвященный Дню молодежи - "Молодежь на Молодежном".

Фестиваль пройдет на территории перед библиотекой и внутри учреждения. Откроется мероприятие серией творческих мастер-классов -по бачате, керамике, наивному искусству и леттерингу, которые проведут профессиональные художники, танцоры и культуролог.

Также в программе запланирована "Литературная мафия", в которой вместо привычных персонажей примут участие герои русской классической литературы. Вечер завершится шоу, подготовленным байкерами мотоклуба "Вольные птицы". Также запланировано выступление участников музыкального проекта-перфоманса LyleGuff и выступление команды КВН "25-й кадр".

Напомним, что певица Линда выступит на Дне молодежи в нижегородском парке "Швейцария".

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Теги:
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