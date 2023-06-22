Юрий Шалабаев провел выездное совещание в первом школьном кванториуме Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Юрий Шалабаев провел выездное совещание в первом школьном кванториуме Нижнего Новгорода, который появится на базе школы №9. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время на будущей образовательной площадке в преддверии учебного года ведутся ремонтные работы.

По словам главы города, занятия в первом кванториуме Нижнего Новгорода смогут посещать ребята из всех районов областного центра. Мэр также добавил, что к началу занятий здесь будет проведено оснащение самым современным оборудованием.

В частности, кванториум сможет организовывать и проводить занятия по робототехнике, обучать работе на станках с числовым программным управлением, а также осуществлять другие виды допобразования.

Также в настоящее время рассматривается вопрос об открытии аналогичных образовательных центров на базе школ города.

Кроме того, Юрий Шалабаев рассказал, что муниципалитет этим летом направил 2 млрд рублей на подготовку учреждений образования к началу учебного года. На эти средства будет проведен как частичный, так и капитальный ремонт в ряде школ и детских садов, закуплено необходимое учебное оборудование для учреждений образования.

На обеспечение безопасности в образовательных организациях выделено 500 млн рублей.

Приемка городских школ в этом году должна завершиться к 11 августа.

Ранее сообщалось, что инженерные классы авиастроительного профиля откроются в пяти школах Нижнего Новгорода в 2023 году.