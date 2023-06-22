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Происшествия

Крупную партию наркотиков изъяли сотрудники полиции в Нижнем Новгороде

23 июня 2023 18:58  [53] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Крупную партию наркотиков в объеме 4 кг изъяли сотрудники полиции в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По информации нижегородских правоохранителей, в июне у одного из домов по улице Ужгородская в Сормовском районе областного центра наркополицейские остановили иномарку, в которой находился 36-летний мужчина - подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

В результате осмотра автомобиля стражи порядка нашли под сиденьями 4 пакета с веществом внутри каждого. Полицейскими - экспертами впоследствии было установлено, что в пакетах находится наркотическое средство N-метилэфедрон, массой около 4 килограммов.

В ходе опроса, задержанный пояснил, что оптовые закладки он перевозил в другой регион для дальнейшего сбыта бесконтактным способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что более 2,5 кг метилэфедрона изъяли у 21-летнего нижегородца.

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Теги:
Наркотики
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