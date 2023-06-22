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Политика

Инна Наумова: "Я абсолютно поддерживаю нашего Президента!"

24 июня 2023 12:28  [97] Политика

"Я как руководитель Нижегородского комитета семей воинов Отечества и рядовой гражданин абсолютно поддерживаю нашего Президента и все, что он высказал в своем обращении!" - заявила руководитель Нижегородского комитета семей воинов Отечества Инна Наумова.

"В самый трудный момент, когда вся наша страна, буквально каждый гражданин нашей большой Родины трудится, чтобы приблизить Победу, поддержать военнослужащих и их семьи, близких, во время сплочения и единения нации, то, что произошло, – настоящее предательство.  Думаю, вся страна должна еще больше сплотиться вокруг Верховного Главнокомандующего, осудить этот вызов самым жестким образом", - сказала она. 

"Самое страшное, что в ситуацию могут быть вовлечены ребята, которые еще вчера защищали нашу страну. Возможно, они не понимают всей тягости ситуации, в которой оказались, но именно они будут выглядеть как предатели. Как сказал Президент Владимир Путин: "То, с чем мы столкнулись, – это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене". Я бы хотела обратиться к этим ребятам: оцените ситуацию и отойдите в сторону!" - сказала Инна Наумова, комментируя происходящее сейчас в Ростовской области.

"Это подло – втягивать людей, которые отдавали свои жизни за Родину, в политические игры",  - подчеркнула она.

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Теги:
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