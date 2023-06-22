Инна Наумова: "Я абсолютно поддерживаю нашего Президента!" Политика

"Я как руководитель Нижегородского комитета семей воинов Отечества и рядовой гражданин абсолютно поддерживаю нашего Президента и все, что он высказал в своем обращении!" - заявила руководитель Нижегородского комитета семей воинов Отечества Инна Наумова.

"В самый трудный момент, когда вся наша страна, буквально каждый гражданин нашей большой Родины трудится, чтобы приблизить Победу, поддержать военнослужащих и их семьи, близких, во время сплочения и единения нации, то, что произошло, – настоящее предательство. Думаю, вся страна должна еще больше сплотиться вокруг Верховного Главнокомандующего, осудить этот вызов самым жестким образом", - сказала она.

"Самое страшное, что в ситуацию могут быть вовлечены ребята, которые еще вчера защищали нашу страну. Возможно, они не понимают всей тягости ситуации, в которой оказались, но именно они будут выглядеть как предатели. Как сказал Президент Владимир Путин: "То, с чем мы столкнулись, – это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене". Я бы хотела обратиться к этим ребятам: оцените ситуацию и отойдите в сторону!" - сказала Инна Наумова, комментируя происходящее сейчас в Ростовской области.

"Это подло – втягивать людей, которые отдавали свои жизни за Родину, в политические игры", - подчеркнула она.