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Политика

Евгений Люлин: "Внутренние конфликты в стране недопустимы во время специальной военной операции"

24 июня 2023 13:35  [39] Политика

"Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин высказал четкую позицию. Внутренние конфликты в стране недопустимы во время специальной военной операции! Перед лицом общей угрозы все равны – и добровольцы, и военнослужащие! Это наши Герои, которые защищают интересы России с оружием в руках, жертвуют собой, чтобы победить нацистов! На кону наше общее будущее, и затевать внутренние конфликты, сеять раскол – настоящее преступление! Меры, которые должны быть приняты к зачинщикам и участникам этого, должны быть очень жесткими! Сейчас принимаются все необходимые решения по стабилизации ситуации" - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Вся история России свидетельствует: когда мы едины – мы непобедимы! Но если пойти на поводу внешних кукловодов, последствия могут быть катастрофическими. Враги хотят разделить нас, разобщить, посеять сомнения! Нельзя поддаваться на подобные провокации! Все должны быть на стороне России и ее народа, выполнять приказы главы государства, а не идти против своих соотечественников! Наш враг снаружи! Это мощный и высокотехнологичный, опасный противник, который готов идти на все. Так будем вместе, объединим все усилия, чтобы победить!" - подчеркнул Евгений Люлин.

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Теги:
Армия Евгений Люлин
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