Захар Прилепин: "Я всей душой и сердцем со своими бойцами и офицерами" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Я всей душой и сердцем со своими бойцами и офицерами", - заявил майор Росгвардии, заместитель командира батальона "Оплот" Захар Прилепин.

"Созданный мной и моим боевым сотоварищем, полковником Сергеем Завдовеевым батальон "Оплот", вернувшийся по ротации из зоны СВО, был ночью поднят по тревоге и выдвинулся с места дислокации, получив боевое задание.

В силу известных причин, я не могу сейчас находиться с моим подразделением.

Но вне зависимости от отношения к сути и причинам конфликта, как офицер, дававший присягу, я всей душой и сердцем со своими бойцами и офицерами.

Чему суждено свершиться - того не миновать, ибо есть слово "долг" и есть слово "приказ".

Приказ должен быть исполнен и он будет исполнен.

Господь учит Россию без пощады: из происходящего должны, наконец, сделать выводы все стороны уже не конфликта, а трагедии.

Но как и все мыслящие люди, я всё ещё уповаю: да не прольётся русская кровь", - сказал Захар Прилепин.