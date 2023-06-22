Захар Прилепин: "Я всей душой и сердцем со своими бойцами и офицерами"

Фото:
"Я всей душой и сердцем со своими бойцами и офицерами", - заявил майор Росгвардии, заместитель командира батальона "Оплот" Захар Прилепин.
"Созданный мной и моим боевым сотоварищем, полковником Сергеем Завдовеевым батальон "Оплот", вернувшийся по ротации из зоны СВО, был ночью поднят по тревоге и выдвинулся с места дислокации, получив боевое задание.
В силу известных причин, я не могу сейчас находиться с моим подразделением.
Но вне зависимости от отношения к сути и причинам конфликта, как офицер, дававший присягу, я всей душой и сердцем со своими бойцами и офицерами.
Чему суждено свершиться - того не миновать, ибо есть слово "долг" и есть слово "приказ".
Приказ должен быть исполнен и он будет исполнен.
Господь учит Россию без пощады: из происходящего должны, наконец, сделать выводы все стороны уже не конфликта, а трагедии.
Но как и все мыслящие люди, я всё ещё уповаю: да не прольётся русская кровь", - сказал Захар Прилепин.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+