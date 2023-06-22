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Политика

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий: "Всем необходимо объединиться вокруг главы нашего Отечества Владимира Путина"

24 июня 2023 14:23  [89] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Дорогие соотечественники, братья и сестры! Господь попустил нашему народу очередное испытание – в ночь с 23 на 24 июня имела место попытка военного переворота. В этой связи Президент Российской Федерации и Верховный Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин обратился к россиянам с речью, в которой назвал происходящее преступной авантюрой, вооруженным мятежом и внутренним предательством, спровоцированным непомерными амбициями отдельных лиц. Призываю архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян Нижегородской митрополии усилить молитву за нашего Президента и воинство, дабы внутреннее противостояние как можно быстрее прекратилось", - обратился к нижегородской пастве митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

"Когда-то наш соотечественник гражданин Кузьма Минин обратился к нижегородцам словами: "Купно за едино! Вместе за одно!". Наши предки откликнулись на этот призыв и сплоченными рядами пошли освобождать Отечество от неприятеля. Сегодня в ситуации внешней и внутренней угрозы всем нам необходимо объединиться вокруг главы нашего Отечества, Президента страны Владимира Владимировича Путина, чтобы преодолеть смуту и сохранить нашу государственность, наши ценности, нашу веру", - сказал он.

"Вознесите молитву к Престолу Господа Вседержителя о "богохранимей стране нашей, властех и воинстве ее". Да ниспошлет милосердный Господь Свою благодатную помощь нашему народу и поможет преодолеть внутреннее противостояние, чтобы "купно за едино" сохранить Русский мир!" - обратился митрополит к архипастырям и пастырям, нижегородской пастве.

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Теги:
Армия митрополит Георгий
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