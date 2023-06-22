Владимир Солдатенков: "Президент нашей великой страны всегда действует в интересах граждан РФ" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Как патриот своей страны, не могу не высказать свою точку зрения относительно событий, происходящих в эти минуты. В один из ключевых моментов в истории нашей страны, когда мы ведём борьбу против коллективного запада, группа людей посчитала, что она может диктовать свои условия и выдвигать незаконные требования, угрожая вооруженным столкновением представителям власти. Этот дерзкий мятеж, без сомнения, будет подавлен, и виновные понесут соответствующее наказание", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.

"Я поддерживаю Президента нашей великой страны и абсолютно уверен, что он наведет порядок, он всегда действует в интересах граждан Российской Федерации", - подчеркнул депутат.