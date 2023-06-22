Антон Быков: "Наша сила - в единстве!" Политика

"Наша сила - в единстве!" - заявил глава Краснобаковского округа Антон Быков.

"Наверняка все вы сегодня слушали обращение нашего Президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина.

Сейчас, когда на передовой за правду и независимость нашей Родины сражаются тысячи россиян, действия Пригожина - настоящий удар в спину всей стране.

Но Владимир Путин - сильный лидер, настоящий патриот своей Отчизны, и нет никаких сомнений в том, что порядок будет наведён.

Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации из официальных источников.

Наша сила - в единстве!" - сказал Антон Быков.