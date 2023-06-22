Антон Быков: "Наша сила - в единстве!"

"Наша сила - в единстве!" - заявил глава Краснобаковского округа Антон Быков.
"Наверняка все вы сегодня слушали обращение нашего Президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина.
Сейчас, когда на передовой за правду и независимость нашей Родины сражаются тысячи россиян, действия Пригожина - настоящий удар в спину всей стране.
Но Владимир Путин - сильный лидер, настоящий патриот своей Отчизны, и нет никаких сомнений в том, что порядок будет наведён.
Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации из официальных источников.
Наша сила - в единстве!" - сказал Антон Быков.
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