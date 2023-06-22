Артем Кавинов: "У каждого из нас есть выбор - остаться в доброй памяти народа или умереть с позором" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Смута спустя четыре века! Именно об этом говорит наш Президент Владимир Путин. Смута - именно так относится к событиям «разворота с Киева на Ростов» большинство из нас", - заявил депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.

"Еще вчера герои Соледара и Артёмовска – с золотыми звёздами и триколором на груди. Тысячи однополчан "Вагнеров", сложивших свои головы, как Ослябя и Пересвет, «за други своя», и им – слава и добрая память. Фильмы, песни, легенды в народе, который признал, простил, полюбил и поверил! Для многих это не просто разочарование. Треснуло глубоко внутри. И уже не склеить... Но у каждого из нас есть выбор - остаться в доброй памяти народа или умереть с позором. Еще не поздно выбрать первый путь. Нет ничего важнее России!" - продолжил депутат.

Он привел слова епископа Саввы (Татунова), написанные в ТГ-канале священнослужителя: "Господи, храни Россию и огради её от междоусобицы".

"Общей Победы всем нам и каждому Победы над собой!" - заключил Артем Кавинов.