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Политика

Артем Кавинов: "У каждого из нас есть выбор - остаться в доброй памяти народа или умереть с позором"

24 июня 2023 14:59  [71] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Смута спустя четыре века! Именно об этом говорит наш Президент Владимир Путин. Смута - именно так относится к событиям «разворота с Киева на Ростов» большинство из нас", - заявил депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.  

"Еще вчера герои Соледара и Артёмовска – с золотыми звёздами и триколором на груди. Тысячи однополчан "Вагнеров", сложивших свои головы, как Ослябя и Пересвет, «за други своя», и им – слава и добрая память. Фильмы, песни, легенды в народе, который признал, простил, полюбил и поверил! Для многих это не просто разочарование. Треснуло глубоко внутри. И уже не склеить... Но у каждого из нас есть выбор - остаться в доброй памяти народа или умереть с позором. Еще не поздно выбрать первый путь. Нет ничего важнее России!" - продолжил депутат.

Он привел слова епископа Саввы (Татунова), написанные в ТГ-канале священнослужителя: "Господи, храни Россию и огради её от междоусобицы". 
"Общей Победы всем нам и каждому Победы над собой!" - заключил Артем Кавинов.

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Теги:
Армия Артём Кавинов
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