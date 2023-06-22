Евгений Люлин: "Всемирный фестиваль молодежи-2024 объединит активных и неравнодушных молодых людей из разных стран" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в презентации Всемирного фестиваля молодежи, которая прошла в культурно-просветительском центре "Академия "Маяк" имени А.Д. Сахарова".

Как было отмечено, в соответствии с Указом Президента России Всемирный фестиваль молодежи будет проходить с 29 февраля по 7 марта 2024 года в образовательном центре "Сириус" в Олимпийском парке в Сочи. Участниками фестиваля станут 20 тысяч молодых людей от 18 до 35 лет, из них половина россияне, другая половина жители других стран. На фестиваль соберутся молодые лидеры, представляющие самые разные сферы: медиа, НКО, бизнес, международное сотрудничество, культура, наука, образование, спорт, волонтерство и общественная деятельность. Впервые в истории участниками станут подростки от 14 до 17 лет – представители детских организаций, 500 ребят из России и 500 из-за рубежа.

По словам организаторов, программа фестиваля включит в себя беспрецедентное количество форматов вовлечения молодежи. Часть мероприятий выйдет за пределы основной площадки. Молодежь будет не зрителями, а полноценными участниками мероприятий, они будут участвовать в дискуссиях, разрабатывать и презентовать проекты. Ключевые события мероприятия будут транслироваться, так что увидеть их смогут все желающие.

Завершится фестиваль региональной программой, в рамках которой иностранные участники смогут ближе познакомиться с нашей страной и отправятся в 26 российских городов, где увидят знаковые и памятные места, промышленные предприятия, культурные и спортивные объекты.

"Всемирный фестиваль молодежи-2024 объединит активных и неравнодушных молодых людей из разных стран. Уверен, что это будет яркое запоминающееся событие, в котором мечтает принять участие каждый. Ребята смогут многому научиться, расширить кругозор, представить свои проекты и обменяться мнениями, завести новых друзей и знакомых по всему миру. Молодежь – самая гибкая и открытая к диалогу часть общества, способная найти общий язык друг с другом, несмотря на разницу культур, национальностей и взглядов", - отметил Евгений Люлин.

Кроме того, достигнуты договоренности о том, что Нижний Новгород сохранит статус Молодежной столицы России до февраля 2024 года, и передача этого статуса другому городу состоится уже в рамках Всемирного фестиваля молодежи.