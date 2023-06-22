Бригада скорой медицинской помощи ЦРБ Арзамаса стала лучшей в области
Фестиваль фортепианной музыки Pianissimo в пакгаузах
Строительство Южного обхода Арзамаса близится к завершению
Экскурсии на электрокатамаране "ЭкоходЪ" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 июня 2023 18:03  [58] Ребята из Харцызска и ДНР посетили стенд Молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области
24 июня 2023 17:34  [106] Часы обратного отсчета до Всемирного фестиваля молодежи установили в Нижнем Новгороде
24 июня 2023 17:18  [107] Нижегородская область попала в топ-3 конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества "Регион для молодых"
24 июня 2023 17:02  [115] Юрий Шалабаев: "Работаем все вместе для достижения поставленных Президентом Владимиром Путиным целей"
24 июня 2023 16:41  [133] Евгений Люлин: "Всемирный фестиваль молодежи-2024 объединит активных и неравнодушных молодых людей из разных стран"
24 июня 2023 15:59  [200] Выступления Димы Билана и Линды отменены в Нижнем Новгороде
24 июня 2023 15:16  [158] Глеб Никитин поручил ускорить ремонт Стригинского моста
24 июня 2023 13:22  [160] Электронный сертификат на технические средства реабилитации для воспитанников детдомов введут в Нижегородской области
24 июня 2023 12:14  [196] Более 750 жителей Нижегородской области вошло в федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга
24 июня 2023 11:04  [197] Дождь прогнозируется в Нижегородской области в течение дня
Общество

Ребята из Харцызска и ДНР посетили стенд Молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области

24 июня 2023 18:03  [58] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Ребята из Харцызска и ДНР посетили стенд Молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента.

Согласно информации, 24 июня в рамках празднования Дня молодёжи в Нижнем Новгороде прошёл Фестиваль молодежных организаций и объединений. В открытии мероприятия принял участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Участники фестиваля представили свои стенды, где были организованы различные мастер-классы и конкурсы. Для нижегородцев и гостей города работали сразу несколько интерактивных зон по различным направлениям.

На фестивале был представлен стенд Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области. Молодые парламентарии рассказали о своей деятельности, текущей работе и самых значимых проектах.

"Отмечу, что к созданию этой площадки наши молодые коллеги подошли креативно. Не просто рассказали о своей работе и достижениях в законодательной сфере, но и подготовили интерактив для участников и гостей Фестиваля. Дали им возможность высказать своё отношение к различным общественно-значимым вопросам и проблемам, таким как нарушение тишины домашними животными, наличие разрешенных площадок для граффити, промышленному туризму, установке системы видеонаблюдения в школах. Большинство из этих вопросов мы рассматриваем в рамках работы комитетов Законодательного Собрания, и нам очень интересно и полезно узнать мнение нижегородцев и гостей нашего региона", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Кроме того, у посетителей стенда была возможность рассказать о волнующих их общественных проблемах и возможных путях решения. По итогам планируется сформировать резолюцию с предложениями и идеями от участников фестиваля.

Гостями праздника стала делегация города-побратима Нижнего Новгорода - Харцызска. Представители Молодежного парламента рассказали ребятам об основных проектах, которые реализуют, поделились опытом организации этой работы. В свою очередь, гости сообщили о планах совместного сотрудничества.

"У нас в Харцызске сейчас активно обсуждаются проекты в области спорта. Мы знаем, что в Нижнем Новгороде поддерживают это направление, среди молодых политиков и депутатов очень много приверженцев спортивного образа жизни. Уверена, совместная работа над проектами даст свои положительные результаты и принесёт немало пользы нашим городам", - рассказала представитель молодежи Харцызска Карина Посыкалюк.

Всем посетителям стенда было предложено сделать фотографию на фоне баннера Молодежного парламента и поучаствовать в конкурсе в социальных сетях. Для этого требуется выложить тематическое фото и отметить аккаунт Молодежного парламента.

В завершение праздника на площадке также провели мастер-класс по перекрашиванию одежды в технологии тай-дай. При окрашивании тканей в этой технике на одежде образуется оригинальный и красочный узор. Участники мастер-класса смогли перекрасить вещи в фирменных цветах брендинга Молодежного парламента и Дня молодежи или подарить новую жизнь старой одежде и придумать свой неповторимый рисунок.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Молодежь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Акция Свеча памяти в нижегородском Парке Победы
22 июня 2023 09:53Акция "Свеча памяти" в нижегородском Парке Победы
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph