Ребята из Харцызска и ДНР посетили стенд Молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Ребята из Харцызска и ДНР посетили стенд Молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного парламента.

Согласно информации, 24 июня в рамках празднования Дня молодёжи в Нижнем Новгороде прошёл Фестиваль молодежных организаций и объединений. В открытии мероприятия принял участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Участники фестиваля представили свои стенды, где были организованы различные мастер-классы и конкурсы. Для нижегородцев и гостей города работали сразу несколько интерактивных зон по различным направлениям.

На фестивале был представлен стенд Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области. Молодые парламентарии рассказали о своей деятельности, текущей работе и самых значимых проектах.

"Отмечу, что к созданию этой площадки наши молодые коллеги подошли креативно. Не просто рассказали о своей работе и достижениях в законодательной сфере, но и подготовили интерактив для участников и гостей Фестиваля. Дали им возможность высказать своё отношение к различным общественно-значимым вопросам и проблемам, таким как нарушение тишины домашними животными, наличие разрешенных площадок для граффити, промышленному туризму, установке системы видеонаблюдения в школах. Большинство из этих вопросов мы рассматриваем в рамках работы комитетов Законодательного Собрания, и нам очень интересно и полезно узнать мнение нижегородцев и гостей нашего региона", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Кроме того, у посетителей стенда была возможность рассказать о волнующих их общественных проблемах и возможных путях решения. По итогам планируется сформировать резолюцию с предложениями и идеями от участников фестиваля.

Гостями праздника стала делегация города-побратима Нижнего Новгорода - Харцызска. Представители Молодежного парламента рассказали ребятам об основных проектах, которые реализуют, поделились опытом организации этой работы. В свою очередь, гости сообщили о планах совместного сотрудничества.

"У нас в Харцызске сейчас активно обсуждаются проекты в области спорта. Мы знаем, что в Нижнем Новгороде поддерживают это направление, среди молодых политиков и депутатов очень много приверженцев спортивного образа жизни. Уверена, совместная работа над проектами даст свои положительные результаты и принесёт немало пользы нашим городам", - рассказала представитель молодежи Харцызска Карина Посыкалюк.

Всем посетителям стенда было предложено сделать фотографию на фоне баннера Молодежного парламента и поучаствовать в конкурсе в социальных сетях. Для этого требуется выложить тематическое фото и отметить аккаунт Молодежного парламента.

В завершение праздника на площадке также провели мастер-класс по перекрашиванию одежды в технологии тай-дай. При окрашивании тканей в этой технике на одежде образуется оригинальный и красочный узор. Участники мастер-класса смогли перекрасить вещи в фирменных цветах брендинга Молодежного парламента и Дня молодежи или подарить новую жизнь старой одежде и придумать свой неповторимый рисунок.