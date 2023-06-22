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Общество

Евгений Люлин: "Какими бы сложными ни были периоды, они закончатся, а молодежь всегда будет двигателем прогресса"

24 июня 2023 20:42  [84] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин шоу на стадионе "Нижний Новгород", завершившее празднование Дня Молодёжи в столице Приволжья.

"Яркий финальный аккорд Дня Молодёжи в Нижнем Новгороде был организован на самом высоком уровне. Иммерсивное шоу, которое мы наблюдали на нашем стадионе, ещё одно подтверждение тому, что Нижний Новгород – не только древний гостеприимный город с богатейшей историей, но и современный мегаполис, позволяющий молодым людям творить, самореализовываться и достигать новых высот. Радует, что столица Приволжья в очередной раз стала местом притяжения молодёжи, во многом благодаря событиям такого масштаба», - отметил он

"Конечно, сегодняшние события повлияли на праздник, его тональность была значительно снижена. Ведь мы не можем жить, абстрагируясь от того, что происходит в нашей стране. Это очень тревожно. Но молодежь с одной стороны внимательно следит за событиями, а с другой стороны устремлена вперед, в будущее. Какими бы сложными ни были периоды, они закончатся. А молодежь всегда была и будет двигателем прогресса, развития, культуры, истории", - заключил Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Молодежь
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