Оксана Кислицына: "Нельзя допустить раскола в стране"

Оксана Кислицына
"Нижегородцы подарили нашей стране праздник — День согласия и примирения. Прошло много лет, изменилась наша жизнь, но неизменным осталось одно — наше единство", — заявила уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына, комментируя события, произошедшие в государстве 24 июня.
"То, что происходит сегодня, подтверждает слова Владимира Путина, который четко расставил акценты: нельзя допустить раскола в стране, нельзя допустить мятежа", — сказала Оксана Кислицына.
"Хотела бы обратиться к бойцам частной военной компании! Ваша воля и дух важны для России. Ваше место — в общем строю. В наших силах — сделать все, чтобы сохранить единение и восстановить мир", — отметила она.
"Нижегородцы, не позволяйте втянуть себя в чью-то игру вне рамок правового поля! Наша сила — в нашем единстве! Разум должен возобладать в наших душах и сердцах!" — добавила Оксана Кислицына.
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