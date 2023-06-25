Оксана Кислицына: "Нельзя допустить раскола в стране" Политика

Оксана Кислицына

"Нижегородцы подарили нашей стране праздник — День согласия и примирения. Прошло много лет, изменилась наша жизнь, но неизменным осталось одно — наше единство", — заявила уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына, комментируя события, произошедшие в государстве 24 июня.

"То, что происходит сегодня, подтверждает слова Владимира Путина, который четко расставил акценты: нельзя допустить раскола в стране, нельзя допустить мятежа", — сказала Оксана Кислицына.

"Хотела бы обратиться к бойцам частной военной компании! Ваша воля и дух важны для России. Ваше место — в общем строю. В наших силах — сделать все, чтобы сохранить единение и восстановить мир", — отметила она.

"Нижегородцы, не позволяйте втянуть себя в чью-то игру вне рамок правового поля! Наша сила — в нашем единстве! Разум должен возобладать в наших душах и сердцах!" — добавила Оксана Кислицына.