Владислав Атмахов принял участие в праздновании 100-летия Богородска Общество

Фото: соцсети Владислава Атмахова

Город Богородск 25 июня отметил своё 100-летие. По приглашению главы муниципального округа Алексея Короткова к торжеству присоединился руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Нижегородской области, координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов. Он поздравил местных жителей с юбилеем города.

Праздничные мероприятия развернулись сразу в нескольких локациях – на городской площади, на Крутой горе, возле исторического музея, Дома Спорта - и во многих других точках города.

"С удовольствием посетил несколько из них. С главной сцены обратился к гражданам и вручил администрации сертификат на денежные средства, выделенные из депутатского фонда на развитие и поддержку территорий. После этого прошли на улицу Ленина, где проходила ярмарка продукции промышленных предприятий Богородска", - рассказал политик.

"Особенно впечатлила выставка изделий мастеров народных художественных промыслов. Это – вклад в сохранение наших культурных традиций, истории, что сейчас очень важно", - поделился впечатлениями Владислав Атмахов.

"Я желаю Богородску развития и процветания, а жителям – здоровья и хорошего настроения! Пусть жизнь в этом городе с годами становится только лучше!" - обратился к горожанам координатор НРО ЛДПР.