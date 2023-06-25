Строительство детского технопарка "Кванториум" началось в Выксе Общество

Проект Кванториума ОМК

Строительство детского технопарка "Кванториум" Объединенной металлургической компании началось в Выксе Нижегородской области 24 июня 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ОМК.

Согласно информации, новый образовательный центр откроется в следующем году на территории индустриально-туристического центра "Шухов парк". Образовательные программы в области науки и техники будут включать металлургическую специализацию, в технопарке смогут бесплатно заниматься до 800 детей в год.

"Капсулу времени" с посланием для будущих поколений выпускников "Кванториума" заложили председатель совета директоров Объединенной металлургической компании Анатолий Седых и глава местного самоуправления городского округа Выкса Владимир Кочетков. Вскрыть ее планируется 22 июля 2057 года, в год 300-летия выксунского завода ОМК.

На пяти образовательных площадках выксунского "Кванториума" будут представлены учебные программы в области робототехники, нано- и биотехнологий, энергетики, машиностроения дополнят образовательными блоками в области металлургии. Проект здания детского технопарка разработало московское архитектурное бюро "Остоженка". В здании разместятся учебные аудитории, коворкинг, мастерская, лаборатория высоких технологий, интерактивная научно-познавательная часть, а также шахматная гостиная.

Задачи "Кванториума" – профориентация, воспитание и подготовка высококвалифицированных инженерных кадров со школьной скамьи, создание возможностей для раскрытия и раннего выявления инженерных талантов, формирование молодежных профессиональных сообществ и их дальнейшее развитие.

Технопарк рассчитан на ежегодную подготовку 800 детей в трех возрастных группах: младшая 7-11 лет, средняя 12-15 лет, старшая 15-18 лет. Занятия будут бесплатными. Выпускники старшей и средней возрастной группы смогут в дальнейшем получать гранты на поступление в учебные заведения города на технические специальности.

"Нам небезразлично, кто придет работать на наши предприятия через пять, десять, пятнадцать и даже двадцать лет. Мы приветствуем в ОМК молодых, талантливых, мотивированных и открытых всему новому людей, способных нестандартно мыслить и решать производственные задачи. Нынешним первоклассникам, подросткам и выпускникам суждено в ближайшем будущем развивать промышленность, строить новые города, укреплять производственный потенциал нашей страны. Поэтому так важно понимать, по каким программам сегодня учатся наши дети, какие знания и моральные ориентиры в них закладываются. "Кванториум" – это современное пространство для получения знаний, общения, обмена опытом, появления новых друзей и увлечений. Это настоящий мост в будущее для талантливых детей и подростков. А в Выксе таких немало", – отметил председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.

"Шухов парк" – это не только музей, исторический центр города или культурное ядро, но еще и современная база для дополнительного образования талантливой молодежи. Уклад жизни меняется, и назрела необходимость переформатировать подходы к досугу детей, предоставив им современную площадку для саморазвития. "Кванториум" даст многим подросткам дорогу в жизнь, возможно, поможет определиться с будущей профессией. Он станет дополнением к выксунским школам искусств, клубным формированиям и другим учреждениям, где занимаются дети", – прокомментировал начало строительства технопарка глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков.

"Детский технопарк "Кванториум" необычайно интересный проект, он один из любимых в нашем портфолио. Объект, в котором дети получают дополнительное образование на стыке разных областей знаний – науки и техники – мы задумали двухчастным, из двух непараллельных, разновысоких и будто бы врезанных друг в друга объемов, построенных из противоположных по свойствам строительных материалов – кирпича и стали. Такое композиционно контрастное сочетание для нас означает единство теории и практики, прошлого и будущего", – рассказал о будущем проекте соучредитель, главный архитектор проектов бюро "Остоженка" Андрей Гнездилов.