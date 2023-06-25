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Происшествия

Житель Кстовского района обманул трех пенсионерок на 1,2 млн рублей

26 июня 2023 09:32  [80] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Нижегородские полицейские задержали 19-летнего жителя Кстовского района, который обманным путем забрал у трех пенсионерок 1,2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, задержанный оказался курьером, работающим в связке с телефонными мошенниками.

Все три случая мошенничества были зафиксированы в апреле текущего года на территории Автозаводского, Ленинского и Сормовского районов областного центра.

Пожилые нижегородки рассказали, что им поступали телефонные звонки от якобы сотрудников банковских учреждений. Злоумышленники сообщали пенсионеркам о подозрительных операциях на их банковских счетах, и предлагали незамедлительно обналичить все средства.

Затем к потерпевшим приезжал курьер и забирал деньги, оставляя себе небольшой процент в качестве вознаграждения.

Задержанный пояснил, что о таком способе "заработка" он узнал из объявления в сети Интернет. Молодого человека уже поместили под стражу, его сообщников ищут. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что соучастника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" поймали в Нижнем Новгороде.


 

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Теги:
Мошенничество
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