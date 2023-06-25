Житель Кстовского района обманул трех пенсионерок на 1,2 млн рублей

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области
Нижегородские полицейские задержали 19-летнего жителя Кстовского района, который обманным путем забрал у трех пенсионерок 1,2 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, задержанный оказался курьером, работающим в связке с телефонными мошенниками.
Все три случая мошенничества были зафиксированы в апреле текущего года на территории Автозаводского, Ленинского и Сормовского районов областного центра.
Пожилые нижегородки рассказали, что им поступали телефонные звонки от якобы сотрудников банковских учреждений. Злоумышленники сообщали пенсионеркам о подозрительных операциях на их банковских счетах, и предлагали незамедлительно обналичить все средства.
Затем к потерпевшим приезжал курьер и забирал деньги, оставляя себе небольшой процент в качестве вознаграждения.
Задержанный пояснил, что о таком способе "заработка" он узнал из объявления в сети Интернет. Молодого человека уже поместили под стражу, его сообщников ищут. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что соучастника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" поймали в Нижнем Новгороде.
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